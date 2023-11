AUTONOMIA, SOTTOSEGRETARIO PIAZZA: OK COMMISSIONE PASSO AVANTI STORICO, LOMBARDIA PRONTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre 2023 – “Una tappa fondamentale sulla strada che ci porterà alla più importante riforma politico-amministrativa del Paese dal dopoguerra”. Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale Mauro Piazza commentando l’approvazione da parte della commissione Affari costituzionali del Senato al ddl sull’autonomia differenziata.

L’esponente della Giunta Fontana, ringraziando la maggioranza “per la compattezza dimostrata” e soprattutto il ministro Calderoli “per l’impegno profuso e per aver lavorato senza sosta con l’obiettivo di arrivare ad un testo che fosse il più condiviso possibile”, ha assicurato che “la Lombardia si farà trovare pronta”.

Ora, ha proseguito, “auspichiamo una veloce approvazione da parte del Parlamento. I cittadini lombardi, che più autonomia l’hanno chiesta votando in milioni il referendum consultivo del 2017 – ha osservato Piazza – attendono questa riforma da anni. Il legislatore si trova davanti a un’opportunità storica di dare attuazione a quanto previsto dalla Costituzione. Un passo in avanti per il Paese, che grazie a questo disegno di legge, fra le altre cose, oggi, finalmente ha una definizione dei Lep, che mai prima d’ora era stata fatta nonostante fosse prevista da anni”.

L’autonomia differenziata, ha concluso il sottosegretario Piazza, “sarà il volano per adattare le politiche e le decisioni amministrative alle specifiche esigenze e alle peculiarità di ogni regione. Questo porterà una maggiore efficacia nell’erogazione dei servizi pubblici, consentendo alle Regioni di dare risposte ancora più concrete alle esigenze delle loro comunità in maniera sempre più mirata e responsabile”.

“Un altro passo avanti, nel rispetto dei tempi previsti, per la riforma dell’autonomia regionale con il via libera definitivo della prima commissione del Senato: così ora il provvedimento è pronto per approdare nell’Aula di Palazzo Madama.

Quella di oggi è un’altra giornata importante nel percorso istituzionale dell’autonomia differenziata: complimenti al ministro Roberto Calderoli che, con caparbietà e precisione, sta facendo rispettare i tempi dei vari passaggi istituzionali, portando avanti senza intoppi o ritardi questa riforma necessaria al Paese, necessaria perché ridurrà le attuali enormi differenze tra Regione italiane, differenze sotto gli occhi di tutti, garantirà una maggiore coesione nazionale e aumenterà la virtuosità delle Regioni che la applicheranno.” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

