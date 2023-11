(mi-lorenteggio.com) Erba, 21 novembre 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, in via Pontida, una donna di 27 anni è stata soccorsa dopo esser stata aggredita in strada al volto con acido cloridrico.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, due ambulanze e un’automedica. La donna, che è stata anche soccorsa da un 45enne, dopo le prime cure è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.