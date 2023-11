Inaugurazione progetto “Riparare crepe con l’oro” a Palazzo Lombardia

Scurati (Lega): “Regione Lombardia in prima linea contro la violenza sulle donne. Attive iniziative per oltre 10 milioni di euro. Dedico mostra a Giulia”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre – “L’evento di oggi è molto importante per consolidare le politiche di Regione Lombardia contro la violenza sulle donne. L’inaugurazione del progetto fotografico “Riparare crepe con l’oro” va nella giusta direzione per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere e ringrazio la Ebano Onlus per il servizio che svolge da anni all’interno dei quartieri popolari milanesi gestiti da Aler Lombardia. Per questo ho chiesto che il Consiglio regionale della Lombardia patrocinasse questa mostra fotografica, e voglio cogliere l’occasione per dedicare l’iniziativa e il mio intervento a Giulia che è solo l’ultima vittima di chi confonde l’amore con l’ossessione e il possesso, quando invece il rapporto tra uomo e donna deve essere di libertà e rispetto reciproci”.

Così Silvia Scurati (Lega) Consigliere regionale e promotrice della mostra intervenuta oggi alla presentazione del progetto fotografico a Palazzo Pirelli sviluppato all’interno di C.A.S.A. Aler Mazzini e realizzata con fondi FSE.

“Regione Lombardia sostiene da anni molte iniziative nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e ricordo come nei servizi dedicati e nelle politiche abitative ha avviato diverse misure in sostegno delle donne: l’albo regionale che introduce nuovi requisiti per le strutture e la rete territoriale dei centri antiviolenza domestica e delle case rifugio, strutture finanziate con 10 milioni di euro; l’individuazione di alloggi Aler per le donne vittime di violenza con un fondo di 1,5 milioni di euro e il protocollo con l’ordine degli avvocati di Milano per il patrocinio gratuito per 300mila euro”.

“Bene quindi l’avvio di questa importante mostra che testimonia la vita delle donne in condizione di marginalità sociale nei quartieri di Milano. Regione Lombardia e la Lega sono e saranno sempre attente per contrastare ogni tipo di violenza ma anche consolidare e innovare le politiche di assistenza alle donne” conclude Scurati.