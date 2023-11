Milano: Leroy Merlin sbarca nel cuore della città, apre in Viale Piave lo showroom bagno

Dopo Roma Magliana di pochi mesi fa, prosegue la strategia di apertura di nuovi formati di prossimità, ‘a pochi passi da casa’, dove trovare consulenza mirata su specifici progetti e categorie di prodotti.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre 2023 – Leroy Merlin, azienda multispecialista con un’ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, diventa ancora più milanese e arriva nel cuore della città, in viale Piave. Oggi ha inaugurato, infatti, il nuovo Leroy Merlin Showroom Bagno di Milano. Dopo Roma alla Magliana, è la seconda apertura in un quartiere di una grande città, con uno spazio dedicato esclusivamente a uno specifico segmento, la prima specializzata nella progettazione e vendita di prodotti e servizi per il bagno.

Gli showroom Leroy Merlin nascono per offrire al pubblico una shopping experience dedicata a un singolo “mondo progetto”, in particolare bagno, pavimenti e finestre. Valore aggiunto di questo format è il servizio proposto: un “chiavi in mano” che segue il cliente dal momento dell’ideazione del progetto fino alla sua messa in opera e realizzazione finale, grazie alla presenza di aree dedicate con esperti e architetti a disposizione della clientela.

Le aperture di questi nuovi format urbani – a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi – rappresentano un’evoluzione dell’attuale concetto di showroom di Leroy Merlin, già presenti da qualche anno nel milanese (Corsico e Lissone) e in altre geografiche adiacenti i negozi classici su superfici molto ampie: negli showroom di prossimità non solo il cliente è seguito dall’ideazione alla realizzazione finale del progetto, ma all’interno di questi spazi monotematici ha la possibilità di trovare ambienti ispirazionali e di maggiore impatto, prodotti in esclusiva e in anteprima, dove scovare l’idea in più per soddisfare al meglio ogni sua esigenza. Il tutto nel cuore della città, nei quartieri più iconici o, nel caso di Milano, “dentro le mura”.

Lo showroom di viale Piave si presenta ai milanesi con nove vetrine e uno spazio espositivo, completamente ristrutturato, di circa 180 metri quadrati dove gli specialisti di Leroy Merlin offrono consulenza completa su una gamma di prodotti e servizi relativi allo specifico segmento “mondo bagno”. In un ambiente accogliente e nuovo, il cliente sarà supportato dalla scelta dei materiali alla definizione degli interventi, per realizzare un progetto completo e avviare il cantiere in modo da ottimizzare i tempi e ristrutturare con la massima qualità. Il tutto su appuntamento per offrire un servizio ad alto valore aggiunto, su misura e soprattutto “chiavi in mano”. Inoltre, all’interno dello showroom, è presente anche il corner dedicato ad Arky, il servizio di ristrutturazione a 360° che mette a disposizione dei clienti un architetto dedicato per seguire tutte le fasi del progetto, dall’idea alla realizzazione finale. Non solo un luogo di lavoro e progettazione, quindi, ma un punto di incontro fra la figura dell’architetto, cuore pulsante del progetto e del servizio chiavi in mano, e il cliente.

Non casuale la scelta della zona: tra Tricolore e Porta Venezia, uno tra i quartieri più in evoluzione e dinamici della città, già coinvolto ogni anno negli eventi del Fuorisalone e della Design Week. Leroy Merlin si avvicina, così, al consumatore con un format di prossimità inserito in un contesto di quartiere dove sono già presenti altri esercizi commerciali dedicati all’arredo e al miglioramento della casa.

“Siamo pronti a offrire un’esperienza di acquisto unica e innovativa, secondo una modalità completamente nuova. Siamo davvero contenti di portare questo nuovo format a Milano, città dinamica e sempre pronta ad accogliere le novità che arrivano – dichiara Michele Chiesa, Area Leader di Milano di Leroy Merlin Italia. Il nostro obiettivo è quello di avvicinarci sempre di più al cliente, sia fisicamente che in termini di qualità e completezza del servizio, accompagnandolo durante l’intero progetto: dalla fase iniziale di progettazione, grazie ai nostri venditori e architetti, fino alla realizzazione e installazione tramite le nostre squadre di artigiani e di posa”.

“Il nuovo negozio di Milano si inserisce nella strategia di apertura di nuovi formati di prossimità, inaugurata pochi mesi fa a Roma e che proseguirà anche con aperture in altre città nel 2023 e nei prossimi anni e questa strategia non poteva non includere Milano – aggiunge Alessandro Lupo Director of Brand Marketing Strategy and Content di Leroy Merlin Italia. Il buon andamento di questi primi mesi di attività dello showroom romano ha rinforzato la nostra convinzione che gli abitanti italiani ci vogliono anche a pochi passi da casa con un altro tipo di spazio e servizio ma sempre potendo contare sulla forza del nostro brand. Ed è proprio con questo obiettivo che nasce lo showroom di viale Piave: avvicinare ulteriormente Leroy Merlin ai propri clienti, elevare l’immagine della marca e rispondere alle esigenze di un potenziale sempre più ampio di cittadini milanesi, grazie a due novità assolute per il territorio: la prossimità e la specializzazione del servizio, in questo caso con focus sul bagno. Questo nuovo store è collegato al negozio di Rozzano, così come quelli che apriranno nei quartieri di altre città saranno agganciati a quelli localizzati ai confini del perimetro urbano. Una scelta finalizzata al miglioramento dell’efficienza e alla volontà di offrire sempre il miglior servizio possibile: in questo modo, infatti, i negozi di prossimità potranno contare all’occorrenza sul supporto logistico e di servizio degli store più grandi”.

Leroy Merlin Showroom Bagno rafforza, quindi, la presenza del brand sul territorio dell’area metropolitana di Milano, varcando il confine comunale, la cerchia dei Navigli e arrivando in una zona centrale, crocevia di eventi e vissuta in profondità dai residenti. Alla luce di questa apertura, oggi Leroy Merlin in Italia è presente con 52 punti vendita e 6 showroom in 15 regioni.

Leroy Merlin Showroom Bagno si trova a Milano in viale Piave 6 ed è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle 19.00 con orario continuato.