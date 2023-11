Presentato a Milano il vademecum multidisciplinare “Medaglie e salute devono convivere” 

Un’iniziativa di Osservatorio Metropolitano di Milano con Università di Milano Bicocca e Panathlon Milano

Il vademecum è stato messo a disposizione dei Comuni, enti sportivi, biblioteche affinché lo diffondano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 novembre 2023 – E’ stato presentato ieri sera a Palazzo Cusani il vademecum “Medaglie e Salute devono convivere”, un lavoro multidisciplinare di carattere scientifico, ma di taglio divulgativo, pensato per le famiglie, i tecnici e per tutti coloro che hanno a che

fare con giovanissimi agonisti.

Il vademecum, che affronta tutti i temi più delicati di chi vive lo sport a livello agonistico nell’età dello sviluppo, dall’alimentazione all’allenamento al benessere psicologico, è un’iniziativa di Osservatorio Metropolitano di Milano al quale il Comune di Milano ha

deciso di attribuire l’attestato di Benemerenza civica che verrà consegnato il 7 dicembre in occasione della cerimonia dell’Ambrogino d’Oro – con Panathlon Milano insieme all’Università degli Studi di Milano Bicocca e con il sostegno della Fondazione Bambini nel cuore fondo solidale costituito presso Fondazione di Comunità Milano. Gli argomenti trattati toccano temi importantissimi quando si parla di agonisti in età prepuberale, come quello del peso, che non deve diventare ossessione, l’alimentazione che deve essere controllata ma non restrittiva per esempio sui carboidrati e con un uso limitato degli integratori (da assumere solo sotto controllo medico), la socialità, il rapporto con il corpo, alcune specifiche relative all’allenamento che deve essere sfidante non stressante. I contenuti, curati da Carla De Albertis, responsabile Cultura e Sociale di Osservatorio, che ha ideato

il progetto, sono il frutto di un convegno organizzato dall’Osservatorio, Panathlon Milano e Università Bicocca nella sede dell’Ateneo milanese nell’aprile del 2023, con la supervisione di Lucia Visconti Parisio, delegata del Rettore per lo Sport universitario.

Il convegno ha visto l’intervento di docenti universitari, medici, psicologi dell’età evolutiva, nutrizionisti e genitori di giovani atleti. Tra gli esperti sono intervenuti Antonio Robecchi Majnardi, Direttore U.O. Medicina Riabilitativa – Istituto Auxologico italiano, Patrizia Steca, del Dipartimento di Psicologia dell’Università Bicocca, Elisabetta Biffi, pedagogista del Dipartimento di Formazione della Bicocca, Francesca Maisano, psicologa clinica- psicoterapeuta ASST Fatebenefratelli Sacco e Annalisa Terenzio, biologa e nutrizionista, con

un intervento finale di Jenny Santi madre di un’atleta.

Dopo un’introduzione di carattere generale sugli “sport a rischio” e il quadro giuridico, il vademecum affronta i temi di allenamento, alimentazione e benessere psicologico in età evolutiva, con l’indicazione delle buone prassi, dei rischi e dei campanelli d’allarme

(come il rifiuto di alimentarsi, la fobia per alcuni cibi, il rifiuto della socialità, incidenti, stati dolorosi e burnout) che devono suggerire un allentamento dei ritmi, un cambio di alimentazione o un ripensamento sui rapporti personali con famiglia e allenatori.

“Con questo vademecum abbiamo voluto fornire un manuale scientifico ma

di facile comprensione a tutela della salute degli atleti e degli agonisti adolescenti – ha detto Carla De Albertis presentando l’iniziativa – Abbiamo sintetizzato buone prassi, rischi in cui si può incorrere e campanelli d’allarme sui quali agire immediatamente per la

pratica in salute di questi meravigliosi sport. Come Osservatorio Metropolitano stiamo ora dando massima diffusione a questo lavoro attraverso associazioni ed enti milanesi e della Città metropolitana che potranno così unirsi alla campagna di Osservatorio a sostegno dello

sport in salute.”

Il vademecum, ora disponibile gratuitamente in versione sfogliabile sul sito di Osservatorio, all’indirizzo www.osservatorio.milano.it/medaglie, è stato già adottato dal Comune di Varese che ne darà ampia diffusione presso enti e associazioni del territorio, nei centri sportivi e in tutti i luoghi di aggregazione giovanile.

Il vademecum può contare anche sul contributo delle istituzioni: Lara Magoni, Sottosegretario allo sport di Regione Lombardia, Claudia Giordani, vice presidente del CONI, Diana De Marchi, consigliera delegata Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e Pari Opportunità Città metropolitana e Gherardo Tecchi, presidente della Federazione

Ginnastica italiana.