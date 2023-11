BENI CONFISCATI, SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA PER REALIZZARE L’OSSERVATORIO ISTITUZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2023 – Realizzare l’Osservatorio istituzionale sui beni confiscati alla mafia e approfondire le problematiche che riguardano lo Sportello Unico per i beni confiscati alla criminalità. In particolar modo, gli aspetti riguardanti la destinazione, l’assegnazione e il monitoraggio di tali beni.

È quanto prevede il protocollo d’intesa sottoscritto tra Regione Lombardia, Pontificia Università Antonianum, Anci Lombardia e Associazione Professionale Manager WhiteList.

Il documento, inoltre, promuove ulteriormente la collaborazione sui temi dei beni confiscati alla criminalità organizzata, sulla prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento e sulla presenza dei fenomeni malavitosi nel territorio.

“Regione Lombardia – ha commentato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza – combatte da sempre per contrastare i fenomeni alimentati dalla criminalità organizzata come l’usura. Questo importante accordo permetterà al nostro assessorato di aggiungere un nuovo tassello e di lavorare in sinergia con enti di primo piano, per rendere ancora più incisiva la promozione della cultura della legalità e il contrasto all’usura e al sovraindebitamento”.

“Per quanto riguarda i beni confiscati alla mafia – ha concluso La Russa – l’attento monitoraggio degli immobili presenti sul territorio garantirà un iter più funzionale nella loro assegnazione e gestione”.