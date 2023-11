GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI. ‘ALBERI E SUOLI DI CITTÀ, PROGETTARE AL TEMPO DELLA CRISI CLIMATICA’, CONVEGNO E VISITA GUIDATA AI GIARDINI MONTANELLI

Milano, 22 novembre 2023 – Venerdì 24 novembre, presso l’Aula Magna del Museo di Storia naturale, ai Giardini Montanelli (ingresso in corso Venezia 55), si terrà l’evento Alberi e suoli di città, progettare al tempo della crisi climatica, un evento voluto dall’Assessorato all’Ambiente e Verde guidato da Elena Grandi, in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

“Durante la Milano Green Week – spiega l’assessora Grandi – abbiamo registrato una grande partecipazione ai moltissimi eventi e al convegno a Palazzo Reale sulla tempesta del 25 luglio. Abbiamo pensato a un nuovo momento di confronto, con studiosi, scienziati, agronomi, urbanisti, paesaggisti, per tornare a parlare di come progettare il nuovo verde urbano e prenderci cura al meglio di quello già presente in città. E per condividere il lavoro che stiamo portando avanti insieme che ci porti ad una nuova visione e progettazione del verde e del paesaggio urbano. In questi anni di siccità, tempeste, esondazioni, abbiamo imparato che dire ‘aumentiamo il verde’ è fondamentale ma non basta. Bisogna pensare bene alle specie e ai luoghi in cui piantumiamo, a come valorizzare e proteggere alberi, aree verdi e biodiversità, a prendersi cura del suolo”.

Il convegno avrà inizio alle ore 9,30 con il saluto dell’assessora Elena Grandi e un videomessaggio del botanico e saggista Stefano Mancuso. Si articolerà in due panel: il primo dal titolo ‘Alberi e suoli urbani al tempo della crisi climatica’, moderato da Nicola Noè, agronomo e Garante del Verde, del Suolo e degli Alberi del Comune di Milano; il secondo dal titolo ‘Idee, progetti, connessioni verdi per una visione della città a più mani’, moderato da Ilda Vagge, botanico e Garante del Verde, del Suolo e degli Alberi del Comune di Milano.

Al termine del convegno sarà possibile partecipare a una visita guidata che dai Giardini Montanelli passerà per via Marina e si concluderà al sistema urbano di drenaggio sostenibile di via Pacini.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Disponibile la diretta streaming sul canale YouTube e sulla WebTVRadio del Comune di Milano.