Grave incidente sul lavoro a Rho: 38enne si ferisce con una sega circolare

(mi-lorenteggio.com) Rho, 22 novembre 2023 – Poco prima delle ore 11.00, in via Volta 9, è avvenuto un grave infortunio sul lavoro. Un uomo 38enne si è ferito con una sega circolare riportando traumi multipli con lesioni da taglio ad una mano. Soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno fatto tutti i rilievi.