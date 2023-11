Milano. Incidente tra bus ATM e auto in via Harar FOTO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 8.50, in via Harar, all’altezza del civico 7, vicino a via Novara, è avvenuto un incidente tra un bus della linea ATM e una Punto. Sul posto sono giunte due ambulanze, i Vigili del Fuoco e diverse pattuglie delle Polizia Locale. 20 le persone coinvolte, due le persome valutate in codice verde secondo le prime informazioni.

Per permettere le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per diverse ore.

V. A.