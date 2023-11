Unes: al via l’operazione di rebranding su tutti i punti vendita

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 novembre 2023 – Distinguersi nella grande distribuzione organizzata con un’unica insegna, sinonimo di vicinanza al consumatore, sia in termini di prossimità territoriale sia per la capacità di soddisfare le quotidiane esigenze di spesa. È con questo obiettivo che prende il via la conversione di tutti i punti vendita con insegne “U! Come tu mi vuoi” e “U2 Supermercato” nel marchio Unes, con il nuovo pay-off “Vicini di spesa”. Un unico brand, con una sola e rinnovata filosofia commerciale, che risponde alla volontà dell’azienda di affermarsi come punto di riferimento per la spesa quotidiana sotto casa di un numero sempre maggiore di clienti.

Il rebranding della catena comincia da dove, nel 1967, tutto è iniziato, ovvero dal primo negozio Unes aperto in via Val di Sole, a Milano. In un ritorno alle origini, la ristrutturazione del negozio milanese rappresenta l’evoluzione di oltre cinquant’anni di esperienza nel mondo della GDO, che si traducono nella capacità dell’azienda di cogliere i principali trend di consumo e di trasformarli in una specifica promessa per i propri clienti: un’esperienza di spesa di qualità, accessibile, conveniente, ma anche emozionale e coinvolgente, grazie alla presenza di personale sempre disponibile e competente. Questi fattori generano lo sviluppo di una rinnovata strategia commerciale del marchio che comprende l’introduzione di un piano di volantini promozionali attrattivi e ricchi di offerte che confermano la capacità dell’azienda di porre sempre al primo posto le esigenze dei consumatori.

L’attenzione al cliente viene espressa anche con il lancio della nuova Loyalty App con tante iniziative per avvicinare e fidelizzare il cliente.

Il progetto è stato avviato lo scorso ottobre e riflette la volontà dell’azienda di agevolare sempre di più i propri clienti. Infatti, l’App Unes nasce per migliorare l’esperienza di acquisto, attraverso interessanti vantaggi, come la possibilità di partecipare a concorsi ricorrenti.

La nuova applicazione permette inoltre di entrare in un mondo interamente digitale: oltre alla possibilità di effettuare comodamente la spesa online e ritirarla presso i punti vendita abilitati al servizio, i clienti potranno ricevere scontrini e coupon digitali, ma anche beneficiare di esclusivi sconti.

Spiega Gianluca Grassi, Head of Omnichannel Marketing “Il know-how acquisito in questo settore e la capillarità territoriale ci permettono oggi di rivoluzionare la strategia di Unes e di proporci ai consumatori come i ‘Vicini di spesa’, punti vendita di prossimità in cui trovare prodotti freschissimi e di qualità, e un’offerta che aderisce alle moderne esigenze di consumo quotidiano. Con Unes, affiancata da il Viaggiator Goloso®, brand premium dell’azienda, puntiamo a fidelizzare i clienti già acquisiti e a proporci a nuovi target, sensibili al concetto di eccellenza ma anche di praticità e convenienza. Abbiamo avviato questo cambiamento partendo dal supermercato in cui è iniziata la nostra storia più di cinquant’anni fa e proseguiremo, entro la fine dell’anno, con il punto vendita di Rovagnasco (Segrate, MI), mentre, entro il 2024 contiamo di modificare l’insegna a tutta la rete”.

Unes

Unes, nata a Milano nel 1967, fa parte del Gruppo Finiper Canova dal 2002 ed è presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e in franchising. Inoltre, per soddisfare i palati più esigenti con le specialità di produttori accuratamente selezionati, nel 1999 in Unes nasce il Brand Premium il Viaggiator Goloso®, che si è in seguito evoluto dando vita all’omonima insegna, caratterizzata dal pay-off “il luogo del cibo felice”. L’azienda impiega oggi più di 3000 persone e genera un fatturato totale lordo di 1,1 miliardi di euro (2022).