Colletta alimentare. Il risultato del Centro di Solidarietà di Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 novembre 2023 – Durante la ventisettesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono state

raccolte in Lombardia, più di 2.000 tonnellate di alimenti, che verranno distribuiti

nelle prossime settimane alle 1.181 strutture caritative convenzionate per sostenere

oltre 201 mila persone.

“Un atto di carità per tanti, per l’educazione di tutti”: questo amavano ripetere

don Luigi Giussani e il Cavalier Fossati, presidente dell’azienda agro-alimentare Star,

i due uomini che ventisette anni fa hanno promosso in Italia la Giornata nazionale

della Colletta alimentare.

Anche a Rho e dintorni la Colletta ha suscitato grande interesse e partecipazione: la

generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 1000 volontari, tra cui molti

giovani degli oratori e delle scuole della nostra zona, di raccogliere 31 tonnellate di

alimenti nei 24 punti vendita diffusi sul territorio e migliorando la raccolta del

In questo modo si è sostenuta anche l’opera delle 19 strutture caritative della

zona rhodense convenzionate con la Rete Banco alimentare; infatti la caratteristica

della Colletta è che i prodotti alimentari vengono redistribuiti sullo stesso territorio in

cui vengono donati.

Il Banco Alimentare, le Associazioni e i Movimenti che hanno sostenuto la Colletta

insieme al Centro di Solidarietà di Rho raccolgono il messaggio di speranza della

Colletta che si è confermata anche quest’anno un grande momento corale di risposta

all’invito lanciato dal Papa per la VII Giornata del povero dal titolo “Non distogliere

lo sguardo dal povero”: “I poveri sono persone, hanno volti, storie, cuori e anime.

Sono fratelli e sorelle con i loro pregi e difetti, come tutti, ed è importante entrare in

relazione personale con ognuno di loro […] Possa svilupparsi la solidarietà e

sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di

dedizione ai poveri”.

Ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno partecipato facendo la spesa e i

numerosi volontari che hanno prestato braccia, gambe e cuore.