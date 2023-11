DILS ADVISOR NELL’OPERAZIONE DI VENDITA A PRELIOS SGR DI UN ASSET RETAIL IN CORSO MATTEOTTI 5 A MILANO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2023 – Dils ha agito come advisor nella vendita a Prelios SGR – tramite il Fondo Immobiliare primo RE – di un asset retail situato in Corso Matteotti 5 a Milano. Tale operazione segue quella che nel 2020 aveva già visto Dils advisor nella cessione della porzione sovrastante a destinazione d’uso uffici sempre a Prelios SGR, contribuendo così alla ricomposizione della proprietà dell’intero cielo-terra e al percorso di creazione di valore intrapreso dal Fondo.

I due spazi commerciali, interamente locati a due aziende leader nel settore abbigliamento e valigeria di lusso, hanno una superficie lorda di circa 800 mq distribuiti tra piano terra, ammezzato e seminterrato. L’immobile, caratterizzato da ampie vetrine che si sviluppano sotto un elegante porticato tra Corso Matteotti e Via San Pietro all’Orto, è strategicamente posizionato nel cuore del quadrilatero della moda.

La piastra retail oggetto dell’operazione rappresenta la base commerciale del trophy asset progettato a metà degli anni ‘30 dall’Architetto Emilio Lancia, caratterizzato da facciate in marmo e da un design elegante e rigoroso. La recente riqualificazione ne ha rispettato la storicità coniugandola in chiave moderna per rispondere ai criteri di funzionalità ed efficienza degli spazi interni.

Tale operazione ribadisce l’importanza della componente High Street Retail nei processi di valorizzazione immobiliare in location urbane di prestigio, mediante un mix di funzioni e format innovativi volti a garantirne l’attrattività nel tempo. Asset cielo-terra a destinazione d’uso mista hanno infatti rappresentato alcuni dei deal più iconici degli ultimi anni sul territorio nazionale e in particolare a Milano, con investimenti che dal 2020 hanno superato il miliardo di euro.