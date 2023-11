PALAZZO MARINO. UN MINUTO DI SILENZIO NEGLI UFFICI COMUNALI PER RICORDARE LE VITTIME DI FEMMINICIDIO E BIBLIOPOINT SUL TEMA NELLE ANAGRAFI 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 novembre 2023 – Oggi, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel salone centrale dell’Anagrafe di via Larga, gli assessori Gaia Romani (Servizi civici) e Lamberto Bertolé (Welfare e Salute), la delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere Elena Lattuada e la presidente della Commissione consiliare Pari opportunità e diritti civili Diana De Marchi hanno osservato un minuto di silenzio, replicato nello stesso momento in tutti gli uffici comunali, in ricordo delle vittime di violenza e, successivamente, letto alcuni brani sul tema.



In via Larga e in altre sette sedi anagrafiche, dalle 9 alle 13, è stata realizzata l’iniziativa “Biblioteca nelle anagrafi”, con il coinvolgimento del sistema bibliotecario e della rete dei centri antiviolenza.



Nei bibliopoint allestiti è stata proposta una selezione di libri dedicati alla sensibilizzazione di adulti e bambini sul tema dei diritti delle donne e della violenza di genere.

V.A.