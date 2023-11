Tavoli da cucina allungabili: guida pratica alla scelta

Milano, 23 novembre 2023 – La cucina è il fulcro di una casa accogliente, un luogo in cui si svolgono momenti importanti di condivisione e convivialità. Tuttavia, spesso ci troviamo a dover fare i conti con lo spazio limitato, il che può rendere difficile creare un ambiente funzionale ed equilibrato. È qui che entrano in gioco i tavoli da cucina allungabili, veri e propri alleati nella sfida di massimizzare l’utilizzo dello spazio senza sacrificare stile e comfort.

In questa sintetica guida, facciamo una panoramica completa delle diverse opzioni disponibili, dai meccanismi di allungo alle dimensioni, fino alla scelta dello stile.

Tavoli da cucina: perché preferire un modello allungabile?

In cucina trascuriamo gran parte del nostro tempo, tuttavia, spesso ci troviamo a dover fare i conti con lo spazio limitato, il che può rendere difficile muoversi liberamente. Chiunque si cimenti nella cucina quotidiana sa quanto sia importante avere un piano d’appoggio aggiuntivo a portata di mano. In questa situazione, il tavolo da cucina può rivelarsi un alleato prezioso, fungendo da estensione naturale del piano di lavoro.

La comodità e la praticità giocano un ruolo fondamentale, e avere spazio sufficiente per muoversi agevolmente è essenziale per evitare di costantemente scontrarsi con sedie e angoli appuntiti del tavolo. Questo è il motivo per cui i tavoli allungabili sono diventati un elemento imprescindibile in molte abitazioni nel corso degli anni.

Il mondo dei tavoli allungabili per la cucina offre una vasta gamma di modelli, dai compatti tavoli a libro, che possono trasformarsi da quadrati a rettangolari raddoppiando le sedute disponibili, ai tavoli rotondi che diventano ovali, fino ai tradizionali tavoli rettangolari. Per chi cerca soluzioni ancora più avanzate in termini di risparmio dello spazio, ci sono poi le consolle compatte.

Se la tua cucina ha uno stile classico, un tavolo allungabile in legno massello rappresenta senza dubbio la scelta migliore. Il legno è un materiale robusto e resistente che conserva la sua bellezza nel corso degli anni, conferendo all’ambiente un fascino intramontabile. Tuttavia, esistono anche opzioni più contemporanee, che coniugano il calore del legno con l’acciaio, il vetro o materiali polimerizzati.

Meccanismo tavolo allungabile: tipologie e differenze

I tavoli allungabili sono una soluzione versatile per ottimizzare lo spazio nelle nostre case, ma ciò che li rende veramente speciali sono i loro meccanismi di allungamento, che variano in base al modello e alla forma del tavolo. Esistono diverse tipologie di meccanismi, ognuna con le proprie caratteristiche distintive, tra cui:

Meccanismi di allungo classici . Questi meccanismi consentono l’estrazione delle prolunghe dal tavolo e sono comuni nei tavoli rettangolari e quadrati. Per allungare il tavolo, è sufficiente estrarre le prolunghe dai due lati. Questo processo crea un piano uniforme senza scalini, ma le gambe del tavolo rimangono fisse.

. Questi meccanismi consentono l’estrazione delle prolunghe dal tavolo e sono comuni nei tavoli rettangolari e quadrati. Per allungare il tavolo, è sufficiente estrarre le prolunghe dai due lati. Questo processo crea un piano uniforme senza scalini, ma le gambe del tavolo rimangono fisse. Meccanismo di apertura a libro . Tipicamente associato ai tavoli quadrati, viene così chiamato perché il piano del tavolo viene spinto lateralmente e quindi “aperto” come un libro, raddoppiando le sue dimensioni originali. Sebbene il fatto che le dimensioni si raddoppino possa essere considerato un vantaggio, è importante notare che questo sistema è meno flessibile e non offre posizioni di apertura “intermedie”.

. Tipicamente associato ai tavoli quadrati, viene così chiamato perché il piano del tavolo viene spinto lateralmente e quindi “aperto” come un libro, raddoppiando le sue dimensioni originali. Sebbene il fatto che le dimensioni si raddoppino possa essere considerato un vantaggio, è importante notare che questo sistema è meno flessibile e non offre posizioni di apertura “intermedie”. Meccanismi avanzati con spostamento delle gambe . Quando si attiva questo meccanismo, le gambe si spostano per rivelare il vano interno in cui sono riposte le prolunghe. Questa soluzione offre il vantaggio di lasciare le gambe all’esterno, rendendo il vano sotto il piano completamente libero per le gambe dei commensali. È una scelta molto apprezzata negli ultimi anni e è disponibile in vari stili, tra cui classico, country e moderno.

. Quando si attiva questo meccanismo, le gambe si spostano per rivelare il vano interno in cui sono riposte le prolunghe. Questa soluzione offre il vantaggio di lasciare le gambe all’esterno, rendendo il vano sotto il piano completamente libero per le gambe dei commensali. È una scelta molto apprezzata negli ultimi anni e è disponibile in vari stili, tra cui classico, country e moderno. Meccanismo di apertura telescopica . Comunemente utilizzato nei tavoli ellittici e rotondi è spesso combinato con una struttura a supporto centrale. Questi tavoli sono progettati per essere posizionati al centro della stanza e presentano un piano senza giunture, costituito da un’unica superficie continua. Le prolunghe, che possono variare in dimensioni e forma a seconda del modello, vengono estratte simultaneamente mediante meccanismi semi-automatici attivati da una leva posta lateralmente sotto al piano.

. Comunemente utilizzato nei tavoli ellittici e rotondi è spesso combinato con una struttura a supporto centrale. Questi tavoli sono progettati per essere posizionati al centro della stanza e presentano un piano senza giunture, costituito da un’unica superficie continua. Le prolunghe, che possono variare in dimensioni e forma a seconda del modello, vengono estratte simultaneamente mediante meccanismi semi-automatici attivati da una leva posta lateralmente sotto al piano. Prolunghe a baionetta. Questo è il sistema di allungamento più semplice. Le prolunghe sono dotate di ferri che si incastrano nel fusto del tavolo. Questa soluzione è ideale anche per chi possiede già un tavolo fisso ma desidera aumentare la superficie del piano. È sufficiente realizzare i fori necessari per permettere alle prolunghe di agganciarsi al fusto del tavolo. Le prolunghe non vengono riposte all’interno del tavolo, ma devono essere conservate separatamente. Puoi optare per una sola prolunga per allungare un solo lato del tavolo o due prolunghe per allungare entrambi i lati.

Che tu preferisca un meccanismo classico, uno con spostamento delle gambe, prolunghe a baionetta o una soluzione compatta come una consolle o un tavolino trasformabile, i tavoli allungabili per la cucina offrono versatilità e funzionalità per adattarsi a qualsiasi situazione e stile di arredamento.

L. M.