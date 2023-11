Usmate Velate. Manutenzione stradale: interventi programmati in via Paganini e via Miramonti

Sarà ulteriormente riqualificata la pista ciclabile che conduce verso Cascina Corrada

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 novembre 2023. Due interventi di manutenzione stradale per migliorare la sicurezza di ciclisti, pedoni e automobilisti. A seguito di economie di gara emerse nell’aggiudicazione delle opere di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi 2023, la Giunta Comunale ha destinato 50mila euro lordi per lavori supplementari strettamente connessi alle opere già appaltate.

L’intervento principale interesserà via Paganini: previsto il completo restyling della pista ciclabile che conduce verso Cascina Corrada e che consente un passaggio in sicurezza delle due ruote. L’opera prevede quindi una maggior identificazione dello spazio riservato alla mobilità dolce, con una specifica attenzione alla sicurezza dei fruitori. Ad intervento completato, la pista si integrerà col tratto recentemente realizzato in via Per Vimercate e in zona Cascina San Carlo, dove cordolature e attraversamenti pedonali protetti favoriscono oggi il passaggio in sicurezza degli “utenti deboli” della strada.

Previsto invece un ulteriore intervento di rifacimento asfalto in via Miramonti, il quale si aggiunge a quello appena completato che era inserito nel piano asfalti 2023.

“Utilizziamo risorse pubbliche per la sicurezza stradale e la mobilità dolce, temi che rientrano fra gli obiettivi primari dell’Amministrazione Comunale e sui quali sono stati destinati in questi anni oltre due milioni di euro – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Questi ulteriori lavori danno, in modo particolare, una risposta concreta agli abitanti di Cascina Corrada e Cascina San Carlo che ora hanno a disposizione collegamenti sostenibili protetti che consentono spostamenti sicuri sul territorio”.