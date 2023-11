SFERA EBBASTA, ASSOLUTO DOMINIO IN FIMI: DIRETTAMENTE AL N.1 TRA GLI ALBUM E I VINILI E PRIME 12 POSIZIONI TRA I SINGOLI. ANNUNCIATO IL SECONDO STADIO SAN SIRO, SN2R, IL 25 GIUGNO

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 novembre 2023 – Dominio assoluto di SFERA EBBASTA: X2VR – il nuovo disco uscito lo scorso venerdì per Island Records – è al primo posto di tutte le classifiche e continua a macinare risultati clamorosi in Italia e nel mondo. Alla prima rilevazione FIMI/GfK, ad una settimana esatta dall’uscita, X2VR conquista oggi il n.1 fra gli album e i vinili più venduti in Italia, collocando i 12 brani nelle prime 12 posizioni della classifica singoli, con 15 Piani (feat. Marracash) in testa. Tutti gli album di Sfera Ebbasta sono attualmente nella Top 40 dei dischi più venduti, con XDVR rientrato in Top 10.

A Sfera è bastato un giorno per iniziare ad incasellare record su record: con 18.323.573 stream X2VR è diventato l’album più ascoltato di sempre su Spotify in Italia nelle prime 24 ore, superando il suo stesso primato raggiunto nel 2020 con Famoso. Un traguardo incredibile confermato anche a livello mondiale: il secondo capitolo di XDVR è risultato l’album più ascoltato al mondo su Spotify a 72 ore dalla release, schizzando in vetta alla Top Albums Debut Globale superando una nutrita concorrenza di artisti internazionali; tre brani di X2VR sono entrati nella Top 10 della Top Songs Debut Global, rispettivamente al #5 con G63 (feat. Lazza & Shiva), al #7con VDLC e all’#8con 15 Piani (feat. Marracash).

Numeri monstre confermati ovunque: tutte le tracce del disco, che ha già macinato oltre 100 MLN di stream complessivi, hanno occupato dal giorno d’uscita la Top 10 giornaliera dei brani più ascoltati su Spotify in Italia e X2VR è stabile al #1 delle classifiche album di Spotify, Apple Music e Amazon Music.

Anche sul fronte live Sfera si conferma il King assoluto: dopo il sold out fulmineo del suo primo stadio, il prossimo 24 giugno ($FERA €BBASTA | SNSR 2024, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live), arriva oggi l’annuncio di un secondo appuntamento a San Siro, SN2R, in programma martedì 25 giugno. Le prevendite saranno disponibili su www.vivoconcerti.com dalle ore 14:00 di domani, 25 novembre, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di giovedì 30 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Redazione