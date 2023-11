Trezzano S/N. Incontri di Donne e Culture

Nasce un nuovo servizio per rispondere al bisogno di socializzazione e integrazione delle donne, in particolare le residenti di origine straniera. Tutti i mercoledì e i venerdì dalle 9.30 alle 11.30 dal 29 novembre

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 24 novembre 2023 – Dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Parrocchia San Lorenzo e la Cooperativa Lule Onlus nasce a Trezzano il progetto “Incontri di Donne e Culture”, con incontri ogni mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30 presso l’Oratorio San Lorenzo (via Mazzini).

“Attiviamo un servizio – dichiara Sandra Volpe, assessora alle Politiche sociali – per rispondere al bisogno di socializzazione e integrazione delle donne, in particolare le residenti di origine straniera. Ma non solo: crediamo sia importante l’incontro tra tutte le culture diverse e speriamo di coinvolgere le donne che al mattino sono a casa, italiane e straniere. Si potranno confrontare su tanti temi, come il rapporto tra scuola e famiglia, la conciliazione tra famiglia e lavoro, problemi rispetto alla crescita. Potranno portare con loro anche i figli piccoli, prevediamo attività anche per loro”.

Le partecipanti troveranno uno spazio per la socializzazione e potranno contare su un supporto alla comunicazione con la scuola dei figli. Previsti anche incontri con esperti e un corso di italiano per donne straniere.

L’incontro di presentazione del progetto e la raccolta delle iscrizioni si terrà mercoledì 29 novembre alle ore 9.30 all’Oratorio San Lorenzo.

Le iscrizioni saranno raccolta anche via telefono (al numero 349 6012393), via mail (mediazione@luleonlus.it) o attraverso il form: forms.gle/ugeSSoedb4iW5k1T8.