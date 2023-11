Usmate Velate. Due cartelloni (da completare) per riflettere su cosa è (e non è) l’amore

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 24 novembre 2023 – Due cartelloni per dire no alla violenza sulle donne e per riflettere su cosa è (e cosa non è) l’amore: è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Usmate Velate che, nella Giornata del 25 novembre, porrà al centro una riflessione coinvolgendo direttamente la cittadinanza.

Saranno due i cartelloni che saranno collocati a partire da domani pomeriggio presso la scuola secondaria di primo grado “Bernardino Luini” dove alle ore 21 è in programma lo spettacolo teatrale “Io sono qui – La Monaca di Monza”, spunto di riflessione sul tema del potere, della solitudine, del senso di una vita “piena soltanto di vuoto”.

Prima di entrare nell’auditorium, il pubblico troverà due pannelli recanti due spunti di riflessione sul tema dell’amore, della violenza, del rispetto e della donna: ciascuno, liberamente e anonimamente, potrà apporre un post-it con una frase, un pensiero, una keyword o anche più semplicemente un elemento grafico o simbolico.

Al termine della serata, i due pannelli verranno spostati presso la Biblioteca Civica dove resteranno esposti per tutta la prossima settimana, proseguendo così nell’importanza opera di sensibilizzazione che il Comune di Usmate Velate promuove nel corso dell’anno contro la violenza di genere.



Le iniziative del Comune in occasione del 25 novembre hanno inoltre visto la veicolazione di un messaggio di sensibilizzazione tramite locandine e canali digitali. Ormai da alcuni giorni, in aggiunta, in orario serale le luci che illuminano la facciata del Municipio si colorano di rosso per dire no ad ogni forma di violenza sulle donne.

“Abbiamo scelto una formula semplice per coinvolgere la cittadinanza sul tema della violenza di genere, al tempo stesso abbiamo fortemente voluto che i cittadini non fossero semplicemente spettatori passivi dello spettacolo, ma fossero protagonisti attivi di un messaggio da custodire e divulgare – spiega Irene Aggiudicato, consigliera con delega alle Pari Opportunità – Il nostro impegno deve proseguire unanime e costante. Secondo l’Istat, nei primi tre trimestri del 2023 sono state 30.581 le richieste d’aiuto arrivate tra telefonate e messaggi via chat al 1522, la linea nazionale antiviolenza e stalking. Un numero preoccupante, e molto superiore alle 22.553 registrate nel 2022, di fronte al quale ognuno deve sentirsi in dovere di fare la propria parte”.

Domani sera invece sarà lo spettacolo sulla figura della Monaca di Monza a porre ulteriormente al centro il significato di una ricorrenza purtroppo preceduta dal femminicidio di Giulia Cecchettin.

“Io sono qui”, ispirato all’opera di Alessandro Manzoni, agli atti del processo e ad altri autori, è a cura di Gian Luca Favetto con Lilli Valcepina e luci di Andrea Violato.

Chi è la Monaca di Monza? È una persona e un personaggio, figlia del conte Martino de Leyva, di Alessandro Manzoni e del nostro immaginario. Anzi, è un personaggio in cui convivono più persone, tutte le persone che è stata, che è e sarà nella lettura dei suoi contemporanei e dei posteri.

È, dunque, Marianna, e Virginia, e anche Maria, e poi Gertrude. È bambina, fanciulla, conversa, suora, amante, beata e libertina. È una sola moltitudine. La sua identità è sbriciolata in più destini. Soltanto la parola può riunire la famiglia di personalità che la abita. E lei è anche Lilli, che indossa le differenti maschere, le fa incontrare in scena, le incarna e le rivela, le ascolta e dà loro voce.

Attraverso l’attrice, la Monaca di Monza si presenta e rappresenta. Fa propri i racconti altrui. Attraverso le parole che pronuncia, ricompone in un mosaico i vari frammenti delle sue molte esistenze. Discute con sé stessa, si confessa. Cerca di capire, di capirsi. Ricuce insieme le sue anime di bambina, orfana, ribelle, penitente, in un unico cuore, un’unica voce.

È così che riunisce in un solo tempo – il tempo del teatro, che è quello della condivisione – passato, presente e futuro, letteratura e vita, immaginazione ed esperienza reale, cronaca e leggenda. È così che diventa lamonacadimonza, specchio delle nostre debolezze passioni paure ferite desideri ambizioni.