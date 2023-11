25 NOVEMBRE. A MILANO IN 30MILA IN PIAZZA CONTRO LA VIOLENZA – FOTO E VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2023 – ‘Il patriarcato uccide’ è il titolo della manifestazione incominciata in largo Cairoli, nella la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Quasi 30 mila persone hanno partecipato e sfilato poi per la città.

Tra i politici presenti, Simona Malpezzi del Partito Democratico, Silvia Roggiani, segretaria regionale del Pd e Alessandro Capelli, il segretario cittadino del pd. Sul palco a leggere i nomi delle donne uccise nel 2023 sono saliti, oltre al sindaco Beppe Sala, anche Susanna Camusso, Donatella Sciuto rettrice del Politecnico di Milano, Ivan Scalfarotto, Pierfrancesco Majorino e diversi assessori del Comune di Milano.

“Credo che sia una piazza di monito al governo che ha tagliato i fondi che potrebbero essere utili in questa battaglia che è anche culturale – ha detto il sindaco Beppe Sala- Certamente è una piazza di monito, non metterei insieme la piazza di oggi però con altre questioni perché il patriarcato c’è in Ucraina, Israele, Palestina, c’è ovunque. A Milano mi sembra che si stia fedeli allo scopo e al senso di questa giornata”.

Chiara Ferragni, con un cartello con la scritta ‘We should all be feminists’, dovremmo tutti essere femministi. “È un dovere di tutti quanti essere qui – ha detto – Sono qui da cittadina e dovremmo esserci tutti in questa piazza oggi. Sì mi sono commossa, penso tutti quanti. È stato un momento importante e sono veramente felice di essere qua. Immagino sia stato per tutti così”.

