25 NOVEMBRE. IN VILLA MARAZZI L’ESPOSIZIONE “FOGLIE AL VENTO” – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 novembre 2023 – Diverse iniziative in città per celebrare la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio. La ricorrenza è stata istituita nel 1999 dall’ONU, che ha scelto il 25 novembre a ricordo del brutale omicidio delle tre sorelle Mirabal, rapite, torturate e uccise nel 1960 nella repubblica Dominicana.

Dopo il flash mob e riposizionamento della targa vandalizzata sulla panchina rossa nel Giardino di Villa Marazzi col Circolo donne Sibilla Aleramo, Auser, le associazioni aderenti alla Rete Antiviolenza e ai CAV., Cesano ricorda le donne vittime di femminicidio uccise nel 2023 con l’esposizione “Foglie al vento” sui rami degli alberi, scarpette rosse e manifesti.

V. A.