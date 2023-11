(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 novembre 2023 – Stamane, intorno alle ore 10.45, in via della Repubblica, 7, una donna di 75 anni è stata investita sulle strisce pedonali. La ferita, soccorsa da un’ambulanza della Corsico Soccorso, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi.

