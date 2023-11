Trovata a Rozzano la donna scomparsa da ieri a Milano

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 25 novembre 2023 – Nella tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 19.20, un’ambulanza della Croce Viola Rozzano è intervenuta presso il comando della Polizia Locale di Rozzano, per soccorrere Cinzia Berlinghini, dipendente del Tribunale di Milano, che era introvabile da ieri pomeriggio quando era stata vista l’ultima volta nei pressi della stazione Centrale. Cinzia Berlinghini è stata vista a bordo di un autobus a Rozzano da alcuni ragazzi che hanno avvertito gli agenti della Polizia locale in quanto avevano notato il suo stato confusionale. Agli agenti la donna ha raccontato di non ricordare nulla delle ultime 24 ore. La donna è stata trasportata all’ospedale San Paolo di Milano, in codice verde.

La donna era in stato confusionale e non era riuscita a raggiungere la casa della sorella dal momento che soffre di disturbi cognitivi che influenzano il suo orientamento.

Cinzia Berlinghini sembrava in buone condizioni, ma il procuratore di Milano Marcello Viola, che aveva attivato due suoi sostituti per coordinare le ricerche, ha disposto comunque accertamenti sul suo stato di salute.

