A Cesano Boscone piantate 145 nuove piante per ogni nuovo nato nel 2022 – FOTO

In mattinata la cerimonia di consegna degli attestati che attribuiscono un nome a tante piccole piante che da oggi arricchiscono il patrimonio arboreo cesanese. Presente una quarantina di famiglie, con il primo cittadino Salvatore Gattuso e l’assessore all’ambiente Marco Pozza. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Legambiente Abete Rosso è stata inserita nel programma di “Cesano Green 2023”



(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 26 novembre 2023 – Biancospini, noccioli, meli selvatici, carpini, aceri: Cesano Boscone avrà 145 nuove piante sul suo territorio per ogni nuovo nato nel 2022. Oggi, in occasione della “Giornata nazionale dell’albero”, inserita nel programma di “Cesano Green 2023”, i piccoli intervenuti hanno posizionato, con i propri genitori, le prime essenze nel parco Paolo Borsellino, nei pressi della Sala della Trasparenza. Qui il primo cittadino Salvatore Gattuso e l’assessore all’ambiente Marco Pozza hanno consegnato gli attestati a una quarantina di famiglie.

«Un bell’evento – evidenzia Marco Pozza – che la nostra amministrazione comunale propone da anni, tanto da farlo diventare una tradizione consolidata. Anche quest’anno è stata un’occasione d’incontro con le giovani coppie di Cesano Boscone. Insieme ai loro piccoli, con la collaborazione dei volontari di Legambiente, sono state posizionate le prime piantine che cresceranno e arricchiranno il nostro patrimonio arboreo. Abbiamo deciso di inserire l’iniziativa nel programma di “Cesano Green 2023” – prosegue l’assessore all’ambiente – per continuare a trattare il tema del futuro e dell’impatto dei cambiamenti climatici proprio con coloro a cui lasceremo il nostro mondo».

La piantumazione di un nuovo albero per ogni nuovo nato prende spunto da una norma nazionale del 1992. «Da allora – evidenzia Salvatore Gattuso – Cesano Boscone non ha mai voluto mancare l’appuntamento con un evento che da una parte rappresenta la storia del nostro territorio, che un tempo era un grande bosco, e dall’altra garantisce nuovo ossigeno, considerando che uno dei quattro chilometri quadrati di estensione è patrimonio verde».

Appuntamento domani alle 21 nella biblioteca di Villa Marazzi, in via Dante 47, con “Cambiamento climatico: un approccio scientifico” al quale prenderanno parte degli esperti del Centro euromediterraneo sui cambiamenti climatici.

«Un incontro centrale – spiega l’assessore Marco Pozza – all’interno della programmazione di quest’anno della nostra rassegna sulla sostenibilità ambientale. È una grande soddisfazione essere riusciti a coinvolgere nella nostra programmazione una fondazione di questo livello, nota a livello nazionale. L’approccio scientifico è l’unico utile per affrontare e smontare le bufale del negazionismo climatico, a maggior ragione nel momento in cui tutti i dati dimostrano che siamo di fronte a una crisi che impatterà pesantemente sulle future generazioni. La COP24 prevedeva l’aumento massimo di 2º e siamo, nel 2023, già a 3º. Servono azione e informazione ed eventi come questo si inseriscono in questo solco».