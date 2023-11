(Mi-lorenteggio.com) Milano, 26 novembre 2023 – Stamane, in via Rombon, a Lambrate, nel fiume Lambro, è stato individuato il corpo di un uomo senza vita. Sul posto sono giunti gli esperti del Nucleo SAF e APS di via Benedetto Marcello e la polizia scientifica, che hanno proceduto al recupero. In corso le indagini per identificare l’uomo e ricostruire quanto accaduto.

V. A