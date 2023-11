A Buccinasco il giornalista e scrittore Alessandro Milan

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 27 novembre 2023 – Il 30 novembre di ogni anno si tiene la Giornata mondiale delle Città per la Vita, Città contro la pena di morte, promossa dalla comunità di Sant’Egidio per non dimenticare che ancora oggi ci sono paesi del mondo che mantengono questa forma di punizione crudele disumana. Una grande mobilitazione planetaria, a cui aderisce anche il Comune di Buccinasco, per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente la pena di morte.

Oltre a illuminare il palazzo comunale, giovedì 30 novembre l’assessorato alla Cultura organizza un appuntamento speciale della rassegna “Corrispondenze letterarie” che per l’occasione si sposta dalla biblioteca alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 alle ore 21: in collaborazione con l’ANPI di Buccinasco, si terrà l’incontro con il giornalista e scrittore Alessandro Milan, moderato da Amanda Colombo con Mariella Sala (Amici della Biblioteca) e Guido Morano (ANPI).

“Come ogni anno – dichiara Martina Villa, assessora alla Cultura – il nostro Comune aderisce con convinzione alla campagna contro la pena di morte promossa della comunità di Sant’Egidio e siamo molto felici di proporre una riflessione sul questo tema insieme al giornalista Alessandro Milan che nell’estate del 2000, da giovane cronista portò più volte in trasmissione la voce del detenuto italo-americano dal braccio della morte in Virginia. La pena di morte è una punizione disumana, viola il diritto alla vita e dove ancora è in vigore è usata soprattutto contro poveri ed emarginati. Oggi più di tre quarti dei paesi al mondo ha abolito la pena di morte per legge o in pratica ma, come denuncia Amnesty International, il numero delle esecuzioni registrate nel 2022 è il più alto da cinque anni”.

Redazione