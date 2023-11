AGRATE BRIANZA – MOSTRA MERCATO DEL VINILE PER HOBBISTI – DOMENICA 3 DICEMBRE 2023

Domenica 3 DICEMBRE torniamo per la MOSTRA DEL VINILE E CD PER HOBBISTI, ad AGRATE BRIANZA , C/O la CITTA’ DELLA DELLA CULTURA, AUDITORIUM MARIO RIGONI STERN, VIA G.M. FERRARIO 53. Manifestazione organizzata da LATE FOR THE SKY e dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE. Con il contributo del Comune di AGRATE BRIANZA.

Parteciperanno espositori con MIGLIAIA DI DISCHI IN VINILE, CD, DVD.

AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO NELLE VICINANZE, INGRESSO GRATUITO.

Orario per il pubblico dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

POTRAI INOLTRE SCAMBIARE dischi e CD con gli espositori.