Il San Gerardo fa scuola sulla Chirurgia del fegato

In sala operatoria giovani colleghi per imparare le tecniche

(mi-lorenteggio.com) Monza, 27 novembre 2023 – Non solo una équipe dedicata all’interno della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, ma un team con un bagaglio tecnico, tecnologico e culturale tale da poter trasmettere le proprie conoscenze e competenze a giovani colleghi.

Si è tenuto infatti nei giorni scorsi il corso dal titolo “Percorso chirurgia del fegato: start-up”, con l’obiettivo di proporre un percorso didattico formativo finalizzato alla formazione

professionale dei chirurghi, fornendo le nozioni teoriche e pratiche per mettere gli allievi

nelle condizioni di poter iniziare ad affrontare le problematiche della chirurgia epatica, che

si sta sempre più distinguendo come una branca autonoma della Chirurgia Generale, la quale richiede competenze e abilità specifiche che a volte esulano dal consueto e comune bagaglio del chirurgo non dedicato.

Durante il corso sono state fornite nozioni teoriche e pratiche su come costruire una équipe

dedicata alla chirurgia del fegato, su come impostare la sala operatoria per gli interventi di

chirurgia epatica, su come utilizzare le tecniche di clampaggio vascolare, le tecnologie per

la dissezione del parenchima e per l’emostasi e su come utilizzare l’ecografia intraoperatoria in chirurgia open e laparoscopica. Non solo a livello teorico, ma con sessioni anche in sala operatoria.

“Negli ultimi anni – sottolinea il prof. Fabrizio Romano, responsabile della Chirurgia del

fegato della Fondazione IRCCS San Gerardo e professore associato del Dipartimento di

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – è stata costituita una

équipe dedicata a questo tipo di chirurgia che ha raggiunto un bagaglio tecnico, tecnologico

e culturale che ci permette di affrontare tutte le patologie del fegato e delle vie biliari di

pertinenza chirurgica, potendo eseguire interventi anche di chirurgia epatica ad elevatissima complessità, quali epatectomie maggiori, estreme, in due tempi. Nell’ultimo anno sono stati eseguiti 86 interventi di chirurgia epatica e biliare dei quali più della metà con tecnica laparoscopica mininvasiva. Il livello di expertise raggiunto dall’équipe ci pone come punto di riferimento per il trattamento chirurgico delle patologie del fegato per la provincia di Monza e Brianza e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di trasmettere le nostre conoscenze ad équipe di altri ospedali che desiderano intraprendere un percorso formativo nell’ambito della chirurgia del fegato”.

E ancora: “Il corso ha visto la partecipazione diretta sul campo dei colleghi chirurghi per

ottenere nozioni sulla preparazione del paziente, sul posizionamento dello stesso in sala

operatoria, sulla tecnologia dedicata alla chirurgia epatica e sulle tecniche ecografiche

intraoperatorie, in maniera da acquisire tutte le nozioni basilari per intraprendere questa

chirurgia così complessa e altamente specialistica”.

Un evento “costruito” in maniera tale da offrire ai discenti un insegnamento teorico-pratico

con partecipazione diretta in sala operatoria, a cui hanno preso parte in qualità di relatori il

prof. Marco Braga, Direttore Chirurgia I, il prof. Romano, e i dottori Mattia Garancini, Mauro

Scotti, Cristina Ciulli e Francesca Carissimi che fanno parte dell’équipe del San Gerardo.

“Si è trattato del primo evento di questo tipo per quanto riguarda la chirurgia del fegato – conclude il prof. Romano – che testimonia l’elevato livello che questo tipo di chirurgia ha aggiunto all’interno del nostro IRCCS, che ormai si pone come punto di riferimento in Brianza ma non solo”.