Legnano. Cineforum Marco Pensotti Bruni: evento contro la violenza delle donne

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 27 novembre 2023 – In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l’Unione Italiana Distrofia Muscolare e Cineforum Marco Pensotti Bruni hanno organizzato una serata nel corso della quale la sezione UILDM di Legnano presenterà una ricerca sulla realtà del lavoro, la fruibilità dei servizi, la qualità della vita per promuovere le persone con disabilità.

In occasione della giornata della Giornata del 25 novembre l’attenzione sarà posta sulle

donne con particolare attenzione alle donne con disabilità.

La ricerca sarà abbinata alla proposta di visione di cortometraggi a cura del Cineforum

Marco Pensotti Bruni.

Il corto “BIG”, del regista Daniele Pini, ha per protagonista Matilde, una ragazza che vive

sola con suo nonno , alle prese ogni giorno con la solitudine e la miseria dei contatti umani

nell’isolamento della casa sul mare.

Un secondo corto “Evoluzione Violenta” metterà in mostra una riflessione sulla violenza nei

confronti di una donna con disabilità.

A seguire dibattito con il pubblico e i relatori.

Redazione