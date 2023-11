Milano e provincia: come proteggersi dai furti in casa

Milano, 27 novembre 2023 – Le notizie di furti, o di arresti in casi di furto si susseguono con spaventosa regolarità a Milano e in tutte le provincie lombarde. È di pochi giorni fa la notizia che una banda di tre persone formata da giovani sotto i 30 anni (due serbi di 26 e 21 anni e un italiano di 22) sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso 8 furti in lussuose case nel centro di Milano in soli sei mesi tra l’ottobre del 2022 e l’aprile del 2023.

O ancora, una donna pregiudicata di 44 anni è stata rintracciata dalla polizia di Buccinasco e dovrà scontare una pena di due anni di reclusione per un furto in abitazione commesso nel 2021.

Indice di criminalità: Il triste primato dei furti a Milano

Le notizie di cronaca sono ampiamente sostenute dai dati pubblicati nel report sulla Qualità della vita in Italia nel 2023 da Lab24.

In particolare, con l’Indice di criminalità, gli analisti di Lab24 fanno una stima annuale sul livello di sicurezza di tutte le provincie italiane (106) basandosi sul numero di reati, furti, rapine e altri delitti commessi e denunciati sul territorio nell’anno precedente, in rapporto alla popolazione residente.

Ebbene, il rapporto appena pubblicato assegna a Milano un triste primato: è la prima città italiana con l’indice di criminalità più alto con ben 6.991,3 denunce ogni 100mila abitanti. Sul podio insieme a Milano c’è Rimini al secondo posto (6.246,4 denunce ogni 100mila abitanti) e Roma al terzo (5.485,4denunce ogni 100mila abitanti).

In particolare, per quanto riguarda furti e rapine, Milano è ancora al primo posto. Non si può certo dire che le altre provincie lombarde godano di migliore reputazione in fatto di rapine. Infatti, delle 106 province italiane analizzate, le posizioni della prima metà della classifica nazionale sono occupate proprio dalle città della Lombardia:

Bergamo con 342 denunce per rapina è al 38° posto della classifica nazionale;

per rapina è al 38° posto della classifica nazionale; Brescia si piazza al 24° posto con 459 denunce per rapina;

con 459 denunce per rapina; Como con 164 denunce è sempre nella metà alta della classifica, al 45° posto;

con 164 denunce è sempre nella metà alta della classifica, al 45° posto; Cremona poco sotto Como al 47° posto con 93 denunce all’anno;

poco sotto Como al 47° posto con 93 denunce all’anno; Lecco si discosta poco dalle precedenti due, si trova al 44° a causa delle 92 denunce per rapina sporte dai suoi abitanti;

si discosta poco dalle precedenti due, si trova al 44° a causa delle 92 denunce per rapina sporte dai suoi abitanti; Lodi è 26 a con 83 denunce ;

; Mantova e Sondrio sono le due provincie lombarde che si posizionano meglio, rispettivamente al 82, 61° e 81° posto (con 82 e 23 denunce l’anno);

sono le due provincie lombarde che si posizionano meglio, rispettivamente al 82, 61° e 81° posto (con 82 e 23 denunce l’anno); La provincia di Monza e Brianza quest’anno ha totalizzato 276 denunce, posizionandosi al 35° posto;

quest’anno ha totalizzato 276 denunce, posizionandosi al 35° posto; Infine, cartellino giallo anche per Pavia e Varese, rispettivamente al 29° e 33° posto con 183 e 285 denunce per rapina.

Come proteggersi dai furti in Lombardia

Chi lavora nel settore della sicurezza è ormai certo del fatto che i ladri d’appartamento sono sempre più scaltri e gli escamotage che trovano per superare i sistemi di protezione che vengono normalmente messi in atto sono sempre più ingegnosi.

I sistemi di sicurezza più comuni sono di due tipi:

Sistemi di sicurezza passivi , o grate di sicurezza che offrono una barriera fisica fra l’interno e l’esterno di un’abitazione;

, o grate di sicurezza che offrono una barriera fisica fra l’interno e l’esterno di un’abitazione; Sistema di sicurezza attivi, o allarmi che hanno l’obiettivo di azionarsi e avvisare il proprietario di un immobile che sta per subire un’intrusione da parte di estranei.

Vediamo i due sistemi nel dettaglio.

Le grate di sicurezza

Chi decide di installare le inferriate deve sapere che, a prescindere dalla classe di sicurezza, se il ladro ha a disposizione abbastanza tempo riuscirà a romperle, o a scardinarle e ad entrare in casa. Se in quel momento non c’è nessuno in casa, la vicenda si concluderà con un furto di beni e preziosi. Se l’intrusione avviene quando in casa ci sono i suoi occupanti, l’epilogo può essere ben peggiore.

Inoltre, può succedere di lasciare accidentalmente un’inferriata aperta, facilitando il compito di un rapinatore.

L’allarme

Allo stesso modo, l’allarme si rivela sempre più spesso un deterrente non sufficiente per tenere al sicuro la propria casa e i propri cari. I motivi principali sono:

Un allarme che suona viene percepito il più delle volte come un errore o una dimenticanza e non viene presa in considerazione dal vicinato che quindi non si preoccuperà di allertare chi di dovere;

e non viene presa in considerazione dal vicinato che quindi non si preoccuperà di allertare chi di dovere; Dal momento in cui suona l’allarme , il ladro sa di avere un certo intervallo di tempo per entrare in casa e uscire prima che arrivino le forze dell’ordine;

per entrare in casa e uscire prima che arrivino le forze dell’ordine; L’allarme viene lasciato spento per dimenticanza o pigrizia.

GratAlarm®: le inferriate allarmate

La soluzione migliore è quindi un’integrazione dei due sistemi di sicurezza: inferriate e allarme che lavorano insieme per fermare il ladro prima che entri in casa, non dandogli il tempo di penetrare la grata di sicurezza.

In Lombardia, gli unici che offrono un sistema integrato e garantito di grate più allarme sono i professionisti di GratAlarm®.

GratAlarm® è il sistema di protezione della casa che integra una protezione passiva (inferriate di massima sicurezza) a una attiva (l’allarme) ed è coperto dalla garanzia ZeroFurti.

La garanzia ZeroFurti ti risarcisce di tutti i costi sostenuti nel caso che avvenga un furto quando il sistema è correttamente inserito.

Il sistema di protezione GratAlarm® agisce sul tempo che il ladro ha a disposizione per forzare la grata: grazie ai sensori intelligenti integrati nella grata, allerta con una sirena interna e una esterna chi è in casa e con sms e notifiche sul cellulare chi è fuori casa.

Scegliendo le grate con allarme integrato GratAlarm® avrai:

Batterie al litio per l’allarme con una durata potenziata fino a 4 anni ;

; Facilità di sostituzione della batteria ;

; Facilità nella manutenzione ;

; Ridotta possibilità di generare falsi allarmi grazie alla tecnologia di Gestione Assistita;

Collegamento continuo del sistema di sicurezza con lo smartphone;

Registrazione di tutti gli eventi;

Ti avvisa se dimentichi una grata aperta prima di uscire;

prima di uscire; Un prodotto garantito ZeroFurti;

Un impatto estetico ridotto grazie a uno studio che stabilisce la distanza minima fra le barre perché siano sicure e di impatto visivo minimo;

grazie a uno studio che stabilisce la distanza minima fra le barre perché siano sicure e di impatto visivo minimo; L’installazione viene fatta da specialisti che lavorano sui sistemi di fissaggio, realizzati in modo da tenere i malintenzionati fuori per almeno 20 minuti grazie alla certificazione;

che lavorano sui sistemi di fissaggio, realizzati in modo da tenere i malintenzionati fuori per almeno 20 minuti grazie alla certificazione; La possibilità di integrare la grata di sicurezza con la zanzariera.

I professionisti di GratAlarm® sono al servizio di tutti coloro che vivono in Lombardia, nelle province di Monza e Brianza, Milano, Lecco, Como, Bergamo, Varese e Lodi.

Ricorda, se non ti senti al sicuro, significa che non lo sei.

