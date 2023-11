Milano, 27 novembre 2023 – Domani, martedì 28 novembre, dalle ore 15 alle ore 17, presso la Sala Conte Biancamano al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, in via Olona 6 bis, si svolgerà il terzo appuntamento del Forum della Mobilità organizzato dal Comune di Milano, dal titolo ‘Speed Date: a tu per tu con le donne e gli uomini della mobilità milanese’, un incontro ad inviti rivolto alle studentesse e agli studenti universitari milanesi interessati ai temi della mobilità che vogliono confrontarsi con i dirigenti dell’Amministrazione comunale e delle società partecipate.

Interverranno il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’assessora alla Mobilità, Arianna Censi e Fiorenzo Galli, Direttore del Museo della Scienza e della Tecnologia.

Tra i tanti partecipanti che hanno già garantito la presenza: Christian Malangone, Direttore generale del Comune di Milano, Francesco Mascolo Amministratore Delegato di MM Spa, Andrea Gibelli Presidente di Ferrovie Nord Milano, Stefano Riazzola, Direttore della Direzione Mobilità del Comune di Milano, Salvatore Barbara, Direttore della Direzione specialistica infrastrutture del territorio del Comune di Milano, Marco Pivi, Direttore Programmazione del servizio di ATM, Fabio Pressi, Amministratore Delegato A2A E-mobility.

