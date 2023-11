BAREGGIO – IL COMUNE PARTECIPA A UN BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA

(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 28 novembre 2023 – Il Comune di Bareggio parteciperà al bando Recap di Regione Lombardia per l’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli Enti locali destinato alle finalità istituzionali. Il bando prevede un finanziamento di un milione di euro che l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo intende destinare alla riqualificazione energetica della scuola secondaria di via Matteotti. “Ieri in Giunta abbiamo approvato la delibera di indirizzo – spiega il sindaco Colombo -. Il progetto, che presenteremo entro la scadenza del bando a metà dicembre, prevede il cappotto termico, la sostituzione dei serramenti e dell’impianto di riscaldamento con l’obiettivo di ridurre i consumi e le dispersioni di calore e avere quindi un clima migliore all’interno dell’edificio. Inoltre, inseriremo anche la sistemazione di alcune criticità, non preoccupanti, che sono emerse durante il sopralluogo con l’assessore ai Lavori Pubblici Raffaella Gambadoro e i tecnici”.

“Perché la scuola di via Matteotti? Perché per una serie di motivazioni tecniche è risultata quella che meglio si prestava per la tipologia di intervento prevista dal bando regionale – afferma l’assessore Gambadoro -. Ora speriamo nel finanziamento in quanto per noi le scuole sono prioritarie e l’ottenimento di questi fondi ci darebbe modo di realizzare un importante intervento di ammodernamento di uno dei nostri plessi”.