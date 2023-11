M1 è interrotta tra Loreto e Cairoli. I treni fanno servizio su due tratte

M1 è chiusa tra Cairoli e Sesto Marelli, per circa un’ora, per consentire ai tecnici di trasportare i materiali necessari per proseguire i lavori in corso nella stazione di Palestro.I treni sono sostituiti da bus. Considerate altre metropolitane e linee S come alternativa di viaggio.

Bus

I treni sono sostituiti da bus nella tratta Cadorna-Sesto Marelli, non fermano a Cairoli: la fermata più vicina è a Cadorna, in via Carducci. Lungo la tratta interrotta i bus fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. A Duomo fermano in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici, a San Babila in via Visconti di Modrone, a Loreto in via Stradivari.

Alternative di viaggio con altre metropolitane e linee S

::: Sesto-Loreto. A Pasteur e Loreto i treni fermano sullo stesso binario. A Loreto si può cambiare con M2. A Loreto i bus per il centro fermano in via Stradivari.

::: Cairoli-Rho e Cairoli-Bisceglie. I treni terminano a Cairoli e tornano indietro verso Rho e Bisceglie. Per prendere i bus verso il centro scendete a Cadorna, non a Cairoli e andate in via Carducci.

I bus servono la tratta Cadorna-Loreto. Fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1. A Duomo fermano in via Mazzini, a Cordusio in via Orefici e a San Babila in via Visconti di Modrone.

A Duomo non si cambia con M3. A San Babila non si cambia con M4. Per spostarvi tra Cadorna e Loreto, usate M2. In alternativa a Porta Venezia, considerate altre stazioni ferroviarie per cambiare con le linee S (per esempio Dateo, Garibaldi o Repubblica).