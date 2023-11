Milano. Incendio in via Paravia: 50 evacuati e sei persone intossicate portate in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 novembre 2023 – Questa sera, intorno alle ore 18.20, in via Pier Alessandro Paravia 77 un incendio è divampato in una palazzina all’incrocio con via Bernardo Zamagna, in zona San Siro.

Sul posto sono intervenuti: 1 mezzo di coordinamento maxiemergenze AREU, 2 automediche, 4 ambulanze, i Vigili del Fuoco con cinque mezzi e 20 uomini, le forze dell’ordine e Protezione Civile.

Circa 50 le persone presenti nell’edificio che sono state evacuate e valutate del personale sanitario. Le fiamme sono partite da un appartamento al primo piano e il fumo ha avvolto l’intero stabile.

Sei pazienti sono stati portati in ospedale, tutti con sintomi da intossicazione (difficoltà respiratoria, tosse, mal di gola), nessun ustionato.

Tre pazienti sono stati trasportati al San Carlo, due in codice giallo e uno in codice verde. Tre pazienti sono stati trasportati due all’ospedale Sacco in codice verde e uno al San Paolo.

Sul posto un’ambulanza in prevenzione per l’assistenza alle operazioni di spegnimento dell’incendio e ricognizione dell’edificio.

V. A.