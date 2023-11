Per salvare la Associazione di Enzo Tortora torni la “doppia tessera”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2023 – Raffaella Stacciarini, da domenica nuova segretaria dell’Associazione Enzo Tortora Radicali Milano, lancia un appello agli eletti nelle istituzioni: “prendete come seconda tessera la nostra e salvate 50 anni di lotte radicali a Milano”.

Infatti domenica scorsa, nella sede di via Brusuglio 70, curiosamente a 2 passi dalla sede di Via Bellerio della Lega di Salvini, si è tenuta la assemblea annuale della realtà milanese collegata a Radicali Italiani che è culminata nel passaggio di consegne fra la segretaria uscente Federica Valcauda e la neoeletta Raffaella Stacciarini, che a sua volta ha lasciato la guida della tesoreria a Marco Ferrario.

“Dopo 11 anni non abbiamo più rappresentanti né in Comune né in Regione. Per continuare a vivere e rilanciare le lotte radicali in città è quindi secondo noi tornato il tempo di vedere la nostra tessera come seconda: una tessera che aiuta a compiere meglio il compito di eletti per il proprio partito” ha dichiarato Stacciarini: “Tra antiproibizionismo, diritti dei detenuti e lotta contro i macellai come Vladimir Putin – iniziata decenni prima dell’invasione dell’Ucraina – tutti abbiamo una lotta radicale che sentiamo come nostra, ma che senza i radicali non avrebbe avuto luogo nel nostro Paese. Ci sono decine di eletti e assessori fra Consiglio Comunale, i 9 Municipi milanesi e comuni della città metropolitana e del Consiglio Regionale lombardo: a loro chiediamo di investire 30 euro per salvare un prezioso patrimonio di lotte”

L’appello è stato subito accolto da Roberto Bernardelli, presidente di Grande Nord, che oltre a iscriversi ha inviato un affettuoso saluto alla assemblea.

La mozione generale approvata è un mosaico di lotte locali, nazionali e transnazionali: si va dal ringraziamento alla candidatura di Marco Cappato – ultimo consigliere comunale avuto dai radicali a Milano – alle suppletive di Monza alla campagna per la regolamentazione del lavoro sessuale per arrivare alla offerta ai dirigenti nazionali di Nessuno Tocchi Caino, presenti alla assemblea, di ospitare la sede milanese della realtà che ha ottenuto la moratoria della pena di morte nel mondo.

