SPORT, SOTTOSEGRETARIO MAGONI: CON PROGETTO ‘SCIVOLARE’ PORTIAMO LO SPORT NELLE SCUOLE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 novembre 2023 – Favorire la pratica degli sport invernali nel contesto montano, praticare sport all’aria aperta e implementare le conoscenze sull’ambiente è il fulcro del progetto ‘Scivolare’.

L’iniziativa, giunta alla sua sesta edizione e dedicata alla promozione dello sport invernale nelle scuole primarie e secondarie del territorio, è stata illustrata oggi a Palazzo Pirelli dal sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni.

PROMUOVERE SPORT INVERNALI – “Un progetto bellissimo, incentrato sulla promozione degli sport invernali anche in vista delle Olimpiadi 2026 – ha spiegato Magoni a margine della conferenza stampa -. Fare conoscere queste discipline, prima a livello teorico nelle scuole lombarde, e poi a livello pratico sulle nostre montagne, farà dei nostri ragazzi i campioni del domani e dei cittadini che amano le nostre montagne, che ricoprono il 40% del nostro territorio”.

I PARTNER – “‘Scivolare’ – ha aggiunto il sottosegretario – è un progetto virtuoso in quanto sostenuto da una sinergia tra pubblico e privato: Regione Lombardia, Ufficio scolastico regionale, CONI, Federazione Italiana Sport Invernali e Sanofi, che mette in campo la sua energia per crescere bambini sani attraverso lo sport di montagna che aiuta anche a prevenire e curare le difficoltà respiratorie”.