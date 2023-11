IG Italia accende le luci dell’educazione finanziaria con l’albero di Natale in Piazza San Carlo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2023. IG Italia, leader nel trading online da quasi 50 anni e presente in Italia da ormai 15 anni, da sempre impegnata nella promozione dell’educazione finanziaria, partecipa quest’anno all’iniziativa “Il Natale degli Alberi” promossa dal Comune di Milano con l’installazione di un albero d’autore in Piazza San Carlo, la cui accensione è in programma per mercoledì 6 dicembre alle ore 19.00.

A testimonianza del forte legame con il capoluogo meneghino, IG Italia ha deciso di donare alla collettività un’installazione dal titolo “Questo Natale, cresci insieme a noi”, che si compone di una fila di tre alberi luminosi e una postazione interattiva. Salire su questa postazione darà la possibilità a chiunque di modificare in prima persona l’illuminazione dei tre alberi, facendo comparire il simbolo che più tipicamente è associato alla crescita: una freccia che punta verso l’alto.

L’installazione rappresenta per IG Italia molto più di un semplice regalo alla città: è l’occasione per sensibilizzare la collettività sull’importanza dell’educazione finanziaria come mezzo per diventare autori della propria crescita, migliorando la consapevolezza sulle opportunità e i rischi connessi alla sfera degli investimenti. Per questo motivo gli alberi saranno accompagnati da un totem retroilluminato che, oltre a presentare IG come realtà leader legata al trading, rimanda attraverso un QR code a una pagina dedicata contenente materiali educativi e un’esperienza di realtà aumentata. Chiunque potrà diventare ambasciatore del progetto e condividere la propria idea di crescita, scattando una foto da pubblicare sui canali social con l’hashtag legato all’iniziativa #CresciConIG

La partecipazione a “Il Natale degli Alberi” è un altro tassello del forte impegno di IG nell’adesione a progetti dall’impronta sociale e con un impatto positivo per il territorio. Tra le iniziative volte a promuovere l’istruzione e l’inclusività, IG ha di recente rinnovato la partnership con Teach for Italy, un’organizzazione non profit italiana e parte della rete internazionale di Teach For All, nata con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze nel campo dell’istruzione. IG è inoltre partner di Glac-UP, start-up italiana dedicata alla sensibilizzazione e alla riduzione dell’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi locali, che promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei ghiacciai alpini.

“Siamo lieti di accendere le luci del nostro albero d’autore, che testimonia il nostro impegno sul territorio aderendo ad un’iniziativa dal forte valore simbolico per la città di Milano” – ha commentato Fabio De Cillis, Country Manager di IG per l’Italia. “IG è specialista nel trading online e siamo orgogliosi di mettere a disposizione la nostra expertise per poter offrire alla comunità la possibilità di accedere gratuitamente a contenuti divulgativi per promuovere le competenze dell’educazione finanziaria, che rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali della nostra presenza in Italia.”

Chi è IG

IG è un’azienda leader nel settore del trading e degli investimenti, impegnata nella promozione della libertà finanziaria di trader e investitori ambiziosi in tutto il mondo. Il nostro obiettivo è superare le aspettative dei clienti attraverso l’esperienza che mettiamo a disposizione e che si sostanzia in strumenti, piattaforme, contenuti coinvolgenti e un customer service in grado di supportare i trader nelle scelte d’investimento in totale sicurezza. I clienti possono accedere in modo rapido e flessibile a oltre 17.000 mercati finanziari, tra cui indici, forex, azioni e materie prime. Facciamo parte di IG Group (LSE:IGG), una società fintech globale del FTSE 250, che ci garantisce solidità in un settore in continua evoluzione.

V.A.