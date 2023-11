La Run For Inclusion di Milano trionfa al BEA – Best Event Awards conquistando il People’s Choice Award

(mi-lorenteggio.com) Milano 30 novembre 2023 – Si è da poco conclusa la Live Communication Week, appuntamento di riferimento per il mondo della live communication, pensata per celebrare la creatività e le innovazioni che stanno ridisegnando il panorama della Industry e teatro del premio BEA (Best Event Awards).

Il riconoscimento, giunto alla sua 20esima edizione, ha visto la candidatura di oltre 300 eventi e tra le tante categorie in gara spiccavano i premi speciali come il People’s Choice Award, assegnato grazie ad una votazione spontanea, che ha visto trionfare la Run For Inclusion.

Il format proprietario di Uniting Group, la cui seconda edizione è stata a Milano lo scorso settembre, ha dimostrato di essere davvero entrato nel cuore dei partecipanti e della città meneghina.

La manifestazione è nata per porre l’attenzione su temi fondamentali come diversity, inclusion e sostenibilità, valori sempre più centrali nella quotidianità e nell’educazione di ognuno di noi, come dimostra anche il bronzo ottenuto dalla RUN nella categoria “Evento Educational” sempre dei BEA.

“Fin dalla prima edizione abbiamo coinvolto aziende, istituzioni, associazioni, cittadini, partner e media per dare vita ad un grande progetto, tanto complesso quanto meraviglioso, che pone al centro i temi ESG – afferma Denise Lo Piparo, Head of ESG di Uniting Group – Ottenere l’oro in una categoria che viene assegnata da una votazione spontanea è certamente il più speciale dei premi. Significa che siamo riusciti davvero fare la differenza nell’immaginario delle persone e questo ci motiva ulteriormente per dare il meglio di noi in vista dell’edizione 2024, per la quale siamo già al lavoro”