Rho. Borse Sport: l’attività fisica alla portata di tutti

(mi-lorenteggio.com) Rho, 30 novembre 2023 – Il Comune di Rho ha attivato contributi per i nuclei familiari in difficoltà ma desiderosi di iscrivere i ragazzi ad attività sportive. Nell’arco del triennio 2023 – 2025 sono stati stanziati 30mila euro, 10mila per ogni annualità.

Su proposta dell’Assessore alla Sport, Alessandra Borghetti, la giunta Orlandi è intervenuta considerando che tra gli obiettivi strategici dell’Ufficio Sport ne è inserito uno relativo a questa materia: “Istituire borse sport per famiglie in difficoltà e favorire la sottoscrizione di accordi per iscrizioni alle società sportive a prezzi calmierati”. Sono coinvolte Associazioni e Società sportive rhodensi aderenti all’iniziativa iscritte all’Albo comunale, che utilizzano impianti sportivi comunali o messi a disposizione dalle Parrocchie di Rho.

I contributi potranno essere erogati aderendo all’avviso pubblico pubblicato sul sito comunale. L’Ufficio Sport raccoglierà le domande delle famiglie e disporrà l’assegnazione dei contributi previa valutazione da parte del responsabile anticorruzione e di un delegato del Sindaco.

Le domande andranno presentate online entro il prossimo 19 dicembre alle ore 12 attraverso il proprio Spid utilizzando il link pubblicato su www.comune.rho.mi.it.

Potranno ricevere un contributo i nuclei residenti nel Comune di Rho con ISEE, ordinario e corrente, non superiore a 15.000 euro. Tale soglia può essere elevata a 20.000 euro in caso di presenza di un figlio disabile. I figli devono avere un’età compresa tra i 6 anni compiuti e i 14 anni compiuti al momento della domanda. La graduatoria verrà redatta prendendo in considerazione le prime 50 domande pervenute con ISEE ordinario e corrente più basso, risultate idonee a seguito dell’istruttoria dell’ufficio competente – ufficio sport, secondo i seguenti parametri di valutazione:

Criterio ISEE ordinario e corrente non superiore a 15.000 euro con priorità alle famiglie con ISEE più basso. – In caso di parità di ISEE sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di ricezione della domanda ISEE ordinario e corrente non superiore a 20.000 euro in caso nel nucleo famigliare vi sia un figlio disabile con priorità alle famiglie con ISEE più basso.

In caso di parità di ISEE sarà preso in considerazione l’ordine cronologico di ricezione della domanda.

Iscrizione a Associazione/Società sportiva aderente all’iniziativa, iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune.

“Ho condiviso questo percorso con la Consulta dello Sport, che ringrazio per avere partecipato con il suo direttivo alla creazione del bando. Tutte le realtà coinvolte sono liete che si possa concedere una possibilità a ragazzi che magari vantano qualità sportive e non possono contare sul supporto economico per la temporanea difficoltà dei genitori – spiega l’assessore a Sport e Pari Opportunità Alessandra Borghetti – Abbiamo anche voluto dimostrare l’importanza delle pari opportunità privilegiando le famiglie in cui vive un figlio con disabilità, considerando le ulteriori spese che devono affrontare. Lo sport è una palestra di vita importante per tutti, il Comune fa di tutto per sostenere chi si sente costretto a dire no solo per questioni economiche. Lo Sport è di tutti e deve coinvolgere tutti senza limitazioni”.