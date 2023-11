VAL DI SCALVE (BG), SOTTOSEGRETARIO MAGONI E ASSESSORE FRANCO INAUGURANO NUOVI IMPIANTI DI RISALITA A COLERE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 novembre 2023 – Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani, Lara Magoni e l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, hanno inaugurato oggi a Colere, in Val di Scalve (Bg), i nuovi impianti di risalita che portano alle piste di sci sopra i 2.200 metri di quota.

“Con questo investimento – ha detto il sottosegretario Magoni – la Val di Scalve tornerà a splendere, con proposte bellissime, tra cui la pista ‘Italia’, il tracciato dei grandi campioni che mi ha anche visto protagonista in passato, con Kristian Ghedina, presente oggi per ringraziare l’imprenditore Massimiliano Belingheri che ha avuto la lungimiranza di credere in questo sviluppo. Gli sciatori amano realtà sempre più ampie, attrezzate, moderne e al passo con le nuove esigenze. Il futuro degli impianti di risalita al giorno d’oggi è indissolubilmente legato al concetto di cambiamento climatico. I comprensori che godono di una certa altitudine saranno maggiormente pronti alle sfide future.

Quello del dottor Belingheri è un progetto audace e di forte concretezza, una grande sfida imprenditoriale che vede ingenti capitali privati con il coinvolgimento di investimenti pubblici, una sinergia con ottimo potenziale anche per future altre collaborazioni. Ancora una volta Regione Lombardia ha ‘affiancato’ il territorio e la montagna, grazie a un lavoro importante svolto dall’assessore alla Montagna, Massimo Sertori. Anche in questo caso le sinergie si sono rivelate vincenti”.

L’obiettivo dell’intervento è rinnovare, riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico presente in Val di Scalve e in particolare nel comprensorio Colere Ski Area 2200, diminuendo drasticamente i tempi di attesa per gli sportivi in procinto di salire in quota.

“Un progetto rivoluzionario – ha ricordato l’assessore Paolo Franco – realizzato con il determinante sostegno di Regione Lombardia che ha stanziato 7 milioni di euro grazie al patto territoriale siglato quando ero consigliere regionale”.

GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PATTO TERRITORIALE – I cinque interventi previsti dal Patto, del valore complessivo di 24.954 euro, con un contributo complessivo regionale di 6.889.000 euro, sono: efficientamento energetico e riconversione in ostello del Centro civico in comune di Azzone (costo 828.000 euro, di cui contributo regionale pari a 745.000 euro); progettazione, costruzione, manutenzione e gestione del comprensorio sciistico ‘Colere 2200′(costo 22.300.000 euro, di cui contributo regionale pari a 4.500.000 euro); riqualificazione del palazzetto dello sport nel comune di Schilpario in funzione dell’utilizzo quale pista permanente di pattinaggio e costruzione di una nuova centralina idroelettrica a servizio al palazzetto (costo 828.000 di cui contributo regionale pari a 745.000 euro); adeguamento e miglioramento dell’offerta turistico-sportiva dell’esistente campo da calcio e costruzione di una nuova autorimessa interrata nel comune di Vilminore di Scalve (costo 828.000 euro di cui contributo regionale pari a 745.000 euro); acquisto e manutenzione straordinaria skilift esistente nel comune di Schilpario (costo 170.000 euro di cui contributo regionale pari a 153.000 euro).