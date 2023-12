BANCA MEDIOLANUM: MAIN PARTNER DI MILANO PREMIER PADEL P1 2023 E MEDIOLANUM PADEL CUP DA FEBBRAIO 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2023 – Banca Mediolanum entra nel mondo del padel e lo fa con la prestigiosa Milano Premier Padel P1 2023, circuito promosso e governato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) che si terrà a Milano dal 4 al 10 dicembre presso l’Allianz Cloud.

Banca Mediolanum ha scelto di sostenere una delle principali competizioni internazionali per confermare la vicinanza al mondo dello sport e alle discipline che premiano il gioco di squadra con entusiasmo e dinamismo.

Tante le iniziative organizzate per clienti e appassionati: dall’opportunità di prendere parte all’esclusiva Mediolanum For You Padel Cup che si terrà domenica 10 dicembre alla possibilità di assistere ai tornei a bordo campo, fino al trascorrere momenti esclusivi nelle aree hospitality.

«Annunciamo oggi – dichiara Gianni Rovelli, direttore comunicazione, marketing banca e canali digitali Banca Mediolanum- due importanti novità: la sponsorizzazione della Milano Premier Padel e il lancio della Mediolanum Padel Cup che ci vedrà protagonisti anche nel ruolo di organizzatori. Dal 2003 siamo già il partner più longevo al fianco del Giro d’Italia, con il Gran Premio della Montagna rappresentato dalla Maglia Azzurra, consolidando così di anno in anno la nostra vicinanza al ciclismo. Allo stesso modo intendiamo replicare il modello vincente per valorizzare la relazione con la clientela e gli appassionati anche nel mondo del padel, andando nei luoghi delle persone e creando le opportunità per crescere insieme. Il padel è uno sport inclusivo e conta già più di un milione e mezzo di appassionati praticanti nei circoli di molte città. La nostra intenzione è proprio quella di coinvolgere tanti circoli e città per creare sempre più momenti di relazione tra i nostri consulenti finanziari e il territorio, perché la relazione è alla base di tutti i nostri risultati».

A consolidamento del legame che Banca Mediolanum sta costruendo con questa disciplina, da febbraio 2024 al via la Mediolanum Padel Cup, sei tornei itineranti in altrettante città italiane. Ancona, Bari, Milano, Palermo, Roma, Treviso saranno le città che ospiteranno i tornei Mediolanum Padel Cup con l’obiettivo di coinvolgere clienti, appassionati e agonisti. A partecipare anche testimonial e celebrity che si alterneranno e sfideranno sui campi da gioco durante i tanti tornei.

Le informazioni per le iscrizioni verranno comunicate nel mese di gennaio 2024.