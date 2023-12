l’appuntamento invernale del Parco promette magiche emozioni con un invito speciale alla gentilezza

Dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024

(mi-lorenteggio.com) Gardaland 1 dicembre 2023. Venerdì 8 dicembre, nel giorno dell’anno che, con tutta la sua magia, anticipa l’arrivo del Natale Gardaland inaugura la ventunesima edizione di Gardaland Magic Winter accendendo ufficialmente la magia del Natale nell’intero Resort.

Ornato di sfavillanti luci e meravigliose decorazioni Gardaland Magic Winter offrirà agli Ospiti momenti di relax, divertimento, golosità e antiche tradizioni mettendo in luce anche i sentimenti e i valori condivisi dagli Ospiti con un’esperienza che – a sorpresa – li coinvolgerà in prima persona.

La gentilezza, infatti, sarà l’elemento chiave che caratterizzerà le giornate al Parco rendendo protagonisti gli Ospiti, che potranno immergersi nelle festività natalizie senza rinunciare anche al divertimento e all’adrenalina delle principali attrazioni, fruibili anche nel periodo invernale, assicurando nuove emozioni ed esperienze tutte da vivere, nella magica cornice del Lago di Garda!

Prezzemolo, la simpatica mascotte del Parco, accoglierà gli Ospiti con il tradizionale Welcome Show per poi svelare, subito dopo, le innumerevoli novità di stagione partendo dall’ingresso in perfetto stile natalizio, per poi continuare nell’iconica Piazza Jumanji che – ispirandosi alle più belle piazze del mondo, simbolo del Natale – si trasformerà in un’area davvero magica, circondata dagli elementi caratteristici del Natale dagli omini di marzapane a enormi pacchi regalo, offrendo agli Ospiti tre immancabili esperienze.

Il Magico Villaggio di Babbo Natale, una suggestiva pista di pattinaggio e l’imperdibile accensione del maestoso albero di Natale sono, infatti, dei must-do del periodo che promettono emozioni sempre nuove. Il divertimento è assicurato anche grazie agli innumerevoli spettacoli a tema che, per l’occasione, renderanno uniche tutte le location e gli incantevoli viali del Parco.

Al cinema 4D arriverà il nuovo filmato “Happy Feet 4D Experience”, che coinvolgerà tutti in una divertentissima avventura in Antartide in compagnia di un vivace cast di pinguini.

Lungo le vie del Parco non mancheranno i caratteristici chioschetti in legno dove sarà possibile gustare le prelibatezze invernali dalle castagne con vin brulè, cioccolata calda, churros, crepes e tanto altro. Fra le novità anche un’esperienza culinaria pensata per soddisfare ogni tipo di palato!

Nel primo giorno di apertura, venerdì 8 dicembre, gli Ospiti che si recheranno alle biglietterie vestiti interamente da Babbo Natale potranno acquistare il biglietto di accesso al Parco al prezzo speciale di €15. Gardaland Magic Winter proseguirà nel weekend del 9 e 10 dicembre, tutti i sabati e le domeniche del mese e poi, ininterrottamente, dal 26 dicembre fino al 7 gennaio.

Gardaland Resort incentiva fortemente l’acquisto on line del biglietto, offrendo agli Ospiti la possibilità di visitare il Parco, Gardaland SEA LIFE e la Miniland di LEGOLAND Water Park ad un prezzo più vantaggioso. Inoltre, acquistando il pacchetto comprensivo di Hotel, Gardaland Park e Gardaland SEA LIFE Aquarium, il secondo giorno consecutivo al Parco è gratuito. Sul sito www.gardaland.it si trovano ulteriori interessanti opportunità di acquisto.

Gardaland Resort è parte di MERLIN ENTERTAINMENTS Ltd, leader nell’intrattenimento per famiglie. Numero 1 in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera con oltre 140 strutture in 25 nazioni distribuite su 4 continenti. Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili ai suoi 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari – locali e internazionali – l’impegno e la passione dei suoi 28.000 collaboratori (alta stagione). Per maggiori informazioni www.merlinentertainments.biz

Redazione