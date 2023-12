Olimpiadi il Commissario straordinario audito in Commissione, Di Marco (M5S): «Restano i dubbi su copertura extra-costi e scadenze»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2023 – Nicola Di Marco (M5s): «Un momento di confronto importante, dal quale però non sono arrivate risposte all’altezza. Al termine del grande giro di parole ascoltato in Commissione, dubbi e preoccupazioni rimangono.

Rispetto alle opere infrastrutturali oggetto dell’audizione abbiamo capito che saranno aperte a singhiozzo e comunque non saranno ancora completate entro la data d’inizio dei giochi.

I dubbi non sono stati dissipati nemmeno per quanto riguarda gli extra-costi, stimati attorno al 25-30%. È stato chiarito che il DPCM dello scorso 8 settembre dà facoltà alla struttura commissariale di proseguire con l’iter burocratico anche di fronte a coperture che attualmente mancano, ma non è stato chiarito come le risorse mancanti saranno poi reperite.

Ancora in essere anche le discussioni fra Lombardia e Veneto in merito alla divisione delle discipline da ospitare. Infine, resta l’enorme punto di domanda relativo alle opere private come quelle che riguardano l’Arena Santa Giulia, dove la struttura commissariale non ha facoltà di monitoraggio a tal proposito sarebbe importante che Regione Lombardia e Governo intervenissero al fine di non trovarsi poi sotto data con le opere ancora incompiute e con discipline senza casa. Abbiamo già assistito al trasferimento di gare all’interno dei padiglioni della Fiera di Rho, non vorremmo che la circostanza potesse ripetersi» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, Nicola Di Marco, al termine dell’ Audizione in merito allo stato di avanzamento dei lavori infrastrutturali per le Olimpiadi invernali del 2026 con il Commissario straordinario all’evento nonché A.D. di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., avvenuta oggi in V Commissione permanente – Territorio, Infrastrutture e Mobilità.

redazione