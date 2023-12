Ottavi di Coppa Cev, l’avversario di Allianz Milano sarà il temibile Paok Salonicco

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2023 – Sarà il Paok Salonicco, una delle maggiori polisportive della Grecia (calcio, basket, volley e pallanuoto) l’avversario di Allianz Milano per gli ottavi di finale di Cev Cup.

Un rivale decisamente tosto per Matteo Piano e compagni. Il Paok ha infatti vinto tre campionati di Grecia, tutti negli ultimi dieci anni e quattro Coppe di Grecia, compreso le ultime due edizioni. Non è partito benissimo in campionato dove occupa la sesta posizione con 4 punti, domani affronterà l’Athlos Orestiadas per la sesta giornata, mentre in Europa finora non ha perso neppure un set.

La squadra di coach Josko Milenkoski ha avuto ragione con un doppio 3-0 del Mladost di Zagabria. Salonicco ha un roster di tutto rispetto con diversi nomi noti. Nel match giocato giovedì sera, il Paok ha schierato con in regia l’esperto palleggiatore canadese Jay Blankenau, cresciuto nell’Università di Calgari, ha poi girato mezza Europa sempre in squadre di vertice (Polonia, Germania, Belgio Olanda Francia e Turchia) in diagonale con l’opposto belga Bram Van Den Dries, vecchia conoscenza della serie A italiana sponda Latina, San Giustino e Segrate, poi in Francia, Turchia, Polonia, Corea del Sud e Grecia tra Paok e Panathinaikos. I due schiacciatori laterali principali sono l’olandese Maarten Van Garderen, che in Italia ha giocato a Corigliano, Ravenna, Modena, Trento, Cisterna e Siena e il greco Mouchlias, al centro i senatori greci Takouridis, al Paok da otto stagioni e Gatsis che con Salonicco ha fatto 5 campionati. D’esperienza pure il libero Konstantinidis. In rosa anche il belga Tomas Rousseaux che lo scorso anno ha vinto la Cev Cup con Modena.