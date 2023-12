SABATO 2 DICEMBRE 2023 TORNA A LECCO LA PISTA DI PATTINAGGIO XXL DI PIAZZA GARIBALDI CON DUE GRANDI NOVITÀ

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 1 dicembre 2023 – Una delle tradizioni natalizie più amate dai lecchesi torna in piazza Garibaldi, portando con sé due grandi novità. Sabato 2 dicembre 2023 (ore 10.30) apre la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco che, per la prima volta, sarà coperta da una più ampia e complessa struttura che andrà a coprire quasi tutto l’impianto, in modo da poter restare aperta anche nei giorni con meteo avverso. La data dell’inaugurazione ufficiale, inizialmente prevista per il 24 novembre, è stata rimandata ai prossimi giorni. Inoltre, è stato arricchito il palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

«Alle 10.30 di sabato 2 dicembre apriremo la pista in piazza Garibaldi – racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – mentre, nei prossimi giorni, l’inaugurazione ufficiale darà il via al ricco calendario di eventi di quest’anno, i cui dettagli saranno svelati a breve. La pista quest’anno è ancor più moderna e rinnovata: non vediamo l’ora di tornare a colorare le festività natalizie di Lecco». La pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna quindi a far sorridere grandi e piccini una struttura professionale di circa 800 metri quadri, innovata ulteriormente grazie alla copertura, all’installazione di nuovi addobbi natalizi e a un tecnologico impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia di efficientamento, sia di sostenibilità energetica. Nella stagione 2023-2024 la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi porterà con sé un gran numero di eventi e iniziative collaterali, i cui dettagli saranno svelati nei prossimi giorni.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 2 dicembre 2023 al 28 gennaio 2024 con i seguenti orari 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un’ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.