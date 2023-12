Turismo: 2023 da record, a fine anno oltre la soglia dei 9 mln. Stranieri superano gli italiani: l’indagine di Osservatorio metropolitano

Superata per la prima volta la soglia delle 2 notti in città. Indagine

qualitativa e quantitativa di Osservatorio Metropolitano di Milano.

L’istituto di ricerca meneghino inaugura un Osservatorio permanente sul

Turismo

Milano, 1 dicembre – Il 2023 è stato un anno record per il turismo:

entro fine anno, sarà superata la soglia dei 9 mln di visitatori di cui

5 provenienti dall’estero, con il sorpasso, dunque, degli stranieri

sugli italiani in visita nel capoluogo lombardo.

E’ quanto racconta un’indagine quantitativa a cura dell’Osservatorio

permanente per il Turismo nato come dipartimento in seno

all’Osservatorio Metropolitano di Milano, ente di ricerca indipendente

attivo da dieci anni nel campo dell’indagine qualitativa e quantitativa

con focus su Milano e hinterland.

Da gennaio a settembre, sono circa 6,3 mln i turisti transitati nel

capoluogo lombardo e Osservatorio stima che a fine anno supereranno la

soglia dei 9 mln, con gli americani in testa a trainare il grande flusso

di stranieri. Sempre in tema di arrivi internazionali, la ricerca

segnala il ritorno dei cinesi a partire dal mese di agosto. Secondo i

dati raccolti da Osservatorio Metropolitano, è proprio il Dragone a

vantare il primato dello scontrino medio più alto nelle vie dello

shopping extra lusso: poco meno di 1900 euro.

“Abbiamo assistito a un anno record sotto diversi punti di vista –

commenta Andrea Jarach, responsabile Turismo di Osservatori0

Metropolitano – L’elemento di grande novità è il superamento delle due

notti di permanenza in città, un traguardo che Milano insegue da

decenni.”

La seconda parte dell’indagine pre natalizia sui flussi in città, è di

tipo qualitativo e ha visto realizzare interviste a campione in Galleria

Vittorio Emanuele a una popolazione di turisti di età inferiore ai 50

anni.

Da questo sondaggio emerge che Milano piace ai giovani soprattutto per

l’offerta culturale ed è una meta da programmare almeno tre mesi prima.

Il 70% degli intervistati si trattiene in città più di due notti e

preferisce soggiornare in hotel a riprova della grande offerta logistica

offerta dalla città.