WEEKEND NATALIZIO NELLA PIAZZA DELLA REGIONE: PISTA SUL GHIACCIO E MOSTRA ‘NATALE POP A PALAZZO LOMBARDIA’ CON QUADRI DI ANDY WARHOL E DISEGNI DI WALT DISNEY

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 01 dicembre 2023 – Primo weekend con atmosfera natalizia nella piazza della Regione Lombardia. Non solo la pista di pattinaggio su ghiaccio coperta più grande di Milano, ma anche nello spazio ‘Isola Set’ (lato via Galvani), la mostra ‘Natale Pop a Palazzo Lombardia’ con la possibilità di ammirare – con ingresso gratuito – opere di Andy Warhol, Gomor e altri importanti artisti in un contesto coloratissimo dedicato alla ‘pop art’ e alle imperdibili opere a firma Walt Disney.

E, ancora, quattro igloo illuminati con ambienti fiabeschi, in cui scattare selfie e foto ricordo, una giostra retrò, una pista per snowboard destinata a bambini dai 3 ai 6 anni.

Sono solo alcune delle proposte della Regione in programma, da oggi e fino al 7 gennaio, sotto il titolo ‘Insieme è Natale a Palazzo Lombardia’, in piazza Città di Lombardia. Il tutto sarà arricchito dalla possibilità di effettuare visite al Belvedere del 39° piano – con prenotazione obbligatoria sul sito www.eventi.regione.lombardia.it – dal 7 al 10 dicembre dalle ore 10 alle 18, il 17 dicembre dalle ore 10 alle 18, e il 6 e 7 gennaio dalle ore 10 alle 18.

