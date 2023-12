Cesano Boscone. In tanti per il presidio per la Pace – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 2 dicembre 2023 – Nel pomeriggio di oggi, nei giardini della Costituzione, nel centro storico, il Comitato Ponti di Pace, ha organizzato un “pomeriggio insieme di musica e parole” per la pace e contro la guerra, sulle note di Descarlab, Paolo Losco e Volume 8. Oltre alla bandiere della pace, diversi gli striscioni contro la guerra: “No soldi per le guerre, più soldi per sanità e istruzione”, “Basta guerre, armi… Pace!”.