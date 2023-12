Energia, proroga mercato tutelato – Di Marco (M5s): «Regione Lombardia prenda posizione contro gli aumenti del Governo»

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 dicembre 2023 – Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «Chiediamo a Regione Lombardia di prendere posizione contro la destra degli aumenti al Governo del Paese. In nome della tanto sbandierata volontà di autonomia e a tutela dei lombardi, il Consiglio regionale inviti il Governo a rivedere la decisione di porre fine al mercato tutelato delle tariffe energetiche. Una scelta, quella presa dal Consiglio dei ministri dove siedono Salvini e Meloni, che secondo le stime del Codacons costerà ai cittadini italiani circa 2500 euro di spesa (+17%) per le forniture di gas e luce nel prossimo anno. Questo è già il Governo dell’aumento dei mutui, dell’inflazione galoppante, del carrello della spesa dal costo ormai insostenibile, della benzina ai massimi, in questo contesto di aumenti indiscriminati, che colpiscono prevalentemente le fasce medie della popolazione, la mancata proroga del mercato tutelato nel DL Energia è a dir poco imbarazzante. Questo perché il provvedimento sarebbe a costo zero per il Governo, che invece ancora una volta fra cittadini e interessi privati sceglie di tutelare questi ultimi. Sappiamo che l’argomento è già materia di scontro, anche all’interno dello stesso centrodestra. Chiediamo quindi alla “terza Camera dello Stato”, in rappresentanza di undici milioni di Lombardi, di interloquire con Governo al fine di prorogare i termini di scadenza del mercato tutelato, in modo da garantire a milioni di famiglie di poter continuare a pagare tariffe ragionevoli» così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Nicola Di Marco, annuncia il deposito della mozione: “Richiesta di proroga del mercato tutelato delle tariffe energetiche” che sarà discussa nel corso del Consiglio regionale in programma martedì 5 dicembre.