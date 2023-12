LECCO MAGICO NATALE 2023: TUTTI GLI EVENTI

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 2 dicembre 2023 – Nuova edizione di Lecco Magico Natale, il programma d’iniziative promosse dal Comune di Lecco con Amici di Lecco, Confcommercio Lecco e LTM Lecco.

Tra gli eventi di punta troviamo l’appuntamento in quota, in programma domenica 17 dicembre ai Piani d’Erna, per la fortunata serie di Sound of Lecco in un’inedita Winter Edition. Riflettori accesi poi sul concerto “Canti di Natale” nella basilica di San Nicolò, per il tanto atteso ritorno dell’Orchestra Sinfonica di Milano a Lecco, in programma mercoledì 20 dicembre. Ecco poi gli appuntamenti di Capodanno: al Villaggio di San Nicolò, allestito dal 3 dicembre al 7 gennaio sul lungolago, si esibiranno una serie di band emergenti e in serata sarà possibile ammirare lo spettacolo delle Fontane Danzanti. Completerà i festeggiamenti, lunedì 1° gennaio in sala Don Ticozzi, il Concerto di Capodanno con la Lake Como Orchestra.

Si sono accese, invece, il 25 novembre le Luci su Lecco, che allieteranno il centro città fino al 7 gennaio mentre il 2 dicembre aprirà la pista di pattinaggio in piazza Garibaldi e in piazza Mazzini si accenderà l’albero di Natale. Dal 3 dicembre al 14 gennaio, inoltre, in Villa Manzoni sarà visitabile la consueta Mostra di presepi, mentre dal 5 dicembre al 3 marzo al Palazzo delle Paure sarà allestita la grande mostra Capolavoro per Lecco. Domenica 10 e domenica 17 dicembre, infine, in piazza Mazzini troverà spazio la Sagra delle specialità natalizie mentre, a concludere le festività natalizie, sabato 6 gennaio si terrà la consueta Festa della Befana.

Il programma completo è disponibile su www.leccotourism.it e all’Infopoint del Comune di Lecco mentre a questo collegamento la brochure con tutti i i dettagli. A questo link il commento degli Assessori Giovanni Cattaneo e Simona Piazza.