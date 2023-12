AL CASTELLO DI MELEGNANO SI È FESTEGGIATO IL 48° ANNIVERSARIO DELLA MARCIA VERDE, L’INDIPENDENZA DEL MAROCCO E IL RITORNO IN PATRIA DI S.M. RE MOHAMED V

La Marcia Verde e la Festa dell’indipendenza sono i valori del sacrificio, della lealtà e della coesione che lega l’Istituzione Reale con tutte le fasce del Popolo

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Melegnano, 3 dicembre 2023 – Domenica 19 novembre 2023, nello stupendo Castello Mediceo di Melegnano si è svolta la celebrazione del 48° anniversario della Marcia Verde e il ritorno di S.M. Re Mohamed V sul Trono avvenuto nel 1955, organizzata da Signor Yahya El Matouat dalla S.M.I.S., Spazio Marocchino per la Solidarietà.

Tutti noi abbiamo bisogno di ricordare e raccontare la propria storia e, nell’attesa dell’apertura dell’evento, mi aveva molto emozionata parlare con il marocchino vestito di fierezza. Il suo orgoglio era dovuto nell’aver aderito e partecipato senz’armi con i 350.000 marocchini alla Lunga Marcia Verde, muniti solo dell’incrollabile Fede nel Sacro Corano, nella Bandiera e nella totale fiducia nel loro Re Hassan II che ha portato il suo popolo alla liberazione del Sahara Marocchino dall’occupazione spagnola.

Ha aperto l’evento Yahya El Matouat dello S.M.I.S., facendo presente che le loro attività a Milano e in Italia sono molto variegate come ad esempio:

Il dialogo e la consulenza istituzionale tramite la loro attiva partecipazione ai Consigli Territoriali dell’immigrazione nelle due prefetture, Milano e Siena; l

La difesa pacifica degli interessi del Marocco e della loro grande, integrata e laboriosa comunità marocchina in Italia;

Il contributo finanziario concreto della nostra comunità per affrontare le conseguenze del tragico terremoto che ha colpito il Marocco nel settembre scorso.

Inoltre, lo SMIS si occupa di altre attività di alta qualità, tantissime per elencare tutte.

Dopo aver messo in luce il motivo della festa, Yahya El Matouat ha dato la parola al Signor Console Generale del Regno del Marocco a Milano Signor Mohammed LAKHAL.

Il Signor Console, nel prendere la parola ha espresso orgoglio per la sua partecipazione a questo importante momento di festa: “Oggi noi celebriamo questi due eventi e siamo chiamati a trarre lezioni, attraverso la coesione, la sinergia, la solidarietà e la mobilitazione attraverso le direttive di Sua Maestà, per continuare a difendere le nostre giuste cause:

Proteggere le nostre costanti sagre e contrastare tutti i tentativi disperati di minare la nostra integrità territoriale e trasmettere e consolidare questi nobili valori alle nostre nuove generazioni, affinché possiamo continuare questa vittoriosa Marcia sulla via della crescita, dello sviluppo e delle conquiste, che hanno reso il nostro Paese e le nostre regioni del Sud un polo economico di primo piano e meta di investimenti da parte di vari paesi del mondo”.

Sulla pacifica Marcia Verde del 1975, il Console si è così espresso: “La Marcia Verde è stata un’epopea eterna, senza precedenti nella Storia, che ha permesso al Regno del Marocco, grazie al forte legame che unisce il Trono e il Popolo, di liberare le regioni del sud nel Sahara e completare la propria integrità territoriale, in modo pacifico e senza spargere una goccia di sangue. La Marcia Verde e la Festa dell’indipendenza sono i valori del sacrificio, della lealtà e della coesione che lega l’Istituzione Reale con tutte le fasce del Popolo marocchino. Il legame tra il Re e il Popolo – continua il Console – ha sempre costituito un pilastro fondamentale della posizione distinta di cui gode il Marocco a livello regionale e internazionale, e delle realizzazioni ottenute su tanti livelli economici, politici e sociali. La celebrazione di queste due occasioni – ha continuato il Console – avviene alla luce di quanto di importante ottenuto dal Marocco a livello diplomatico e politico per consolidare la nostra unità territoriale e della vittoria per la nostra giusta Causa Nazionale”.

Il Console ha poi illustrato alcuni ben chiari risultati acquisiti:

Il crescente riconoscimento internazionale della marocchina del Sahara;

L’apertura di circa 30 consolati nelle nostre province saharawi a Laayoune e Dakhla;

La revoca del riconoscimento della fantasma repubblica”.

Sulle recenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Signor Console ha sottolineato la supremazia dell’Iniziativa di autonomia del Sahara sotto la sovranità marocchina, per trovare una giusta e realistica soluzione al problema.

“Sempre secondo gli esiti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu – ha sottolineato il Console – l’Algeria deve impegnarsi come parte attiva nei negoziati politici, nelle tavole rotonde che sono l’unico strumento per negoziare le modalità per risolvere il problema. La raccomandazione e l’invito dell’ONU all’Algeria per registrare i sequestrati nei campi di Tindouf”.

Poi il Console ha ringraziato il Sindaco di Melegnano, il quale, ha messo in evidenza gli stretti legami di costruttiva cooperazione per approfondirli sempre di più.

Il Signor Console ha reso omaggio alle relazioni di alto livello e alla forte amicizia tra il Regno del Marocco e la Repubblica Italiana, basate sulla stretta collaborazione che esiste tra i due Paesi in diversi settori politici, economici, culturali e umanitari: “Queste relazioni che sempre di più cerchiamo di sviluppare – afferma il Console – devono rispondere alle ambizioni e alle aspirazioni dei nostri due popoli amici nonché alle varie sfide che la nostra regione euromediterranea deve affrontare”.

Il Console ha poi esteso ringraziamenti e apprezzamenti a tutti i rappresentanti del tessuto associativo dell’Italia e della Lombardia in particolare, per il ruolo che svolgono al servizio degli interessi della madrepatria, per far conoscere la cultura e la civiltà del Regno del Marocco ai fratelli italiani. Tutto questo costituisce “Un ponte essenziale per la conoscenza, il riavvicinamento, la comprensione e per approfondire i legami tra il nostro popolo marocchino e il popolo italiano”.

Infine, il Signor Console ha ringraziato Yahya El Matouat per la Solidarietà, per le energie profuse per la buona organizzazione, per tutti gli sforzi che sta facendo per servire il suo Paese e per difendere gli interessi supremi del Marocco. Infine, ha ringraziato tutti chiedendo ad Allah di concedere ai nostri paesi, Marocco e Italia, la benedizione della crescita e della prosperità, concludendo così: “Viva il Marocco, viva l’Italia, viva l’amicizia Marocchina-italiana”.

Prima che terminasse l’evento, il regista e attore Paolo Rausa, presidente dell’Associazione Culturale Orizzonte, che organizza da 12 anni a San Giuliano Milanese la scuola di italiano per stranieri, ha letto un brano tratto dal libro di Tiziano Terzani dal titolo “Lettere contro la guerra”, pubblicato all’indomani dell’attacco terroristico alle Torri Gemelle. Fa parte di uno spettacolo teatrale che la Compagnia Teatrale Ora in Scena ha rappresentato a San Giuliano Milanese quest’anno durante il mese delle Associazioni. Terzani si esprime contro la guerra distruttiva e anzi sprona le potenze occidentali a cambiare la politica oppressiva contro il mondo islamico. Osservando la catena dell’Himalaya, nel Tibet, immagina che quella potenza naturale rappresenti la sollecitazione per combattere e vincere la guerra che ognuno alimenta dentro di sé, chiamando a raccolta le nostre qualità migliori non per offendere, ma per collaborare per il progresso dell’umanità.

Yahya El Matouat, al termine dell’evento, ha ringraziato il Console Generale del Regno del Marocco a Milano e i funzionari consolari per la partecipazione alle loro attività. Inoltre, ha ringraziato i prefetti di Milano e Siena per la fattiva collaborazione con lo SMIS, tutte le autorità amministrative e di sicurezza, il Signor Sindaco di Melegnano Vito Bellomo che ha aperto le porte alle attività dello S.M.I.S., la stampa italiana e marocchina per l’importante presenza e sostegno nel pubblicare le loro attività.

L’evento si è concluso con la gioia di tutti, la promessa di essere sempre vicini e con un magnifico Buffet offerto ai presenti secondo la tradizione marocchina.

